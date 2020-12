Σοκ για Ομάρ Ελαμπντελαουί! Βεγγαλικό «έσκασε» στα χέρια του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Σοβαρό ατύχημα φέρεται να είχε ο πρώην αρχηγός του Ολυμπιακού, Ομάρ Ελαμπντελαουί, όταν βεγγαλικό “έσκασε” στα χέρια του, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Όπως μεταφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ, ο νυν ποδοσφαιριστής της Γαλατασαράι ήταν στο σπίτι του μαζί με την οικογένειά του για να γιορτάσει την αλλαγή του χρόνου, αλλά η κακή στιγμή δεν άργησε να έρθει.

Από την ανατίναξη, ο Ομάρ τραυματίστηκε στα χέρια και το πρόσωπο, έχοντας πρόβλημα και στα μάτια του, γεγονός που τον οδήγησε αμέσως στο νοσοκομείο, χωρίς να έχουν γίνει ακόμη γνωστές, περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

💥💥Galatasaray’s right-back Omar Elabdellaoui was injured in the explosion of fireworks in his hand during the New Year celebration. The 29-year-old football player was immediately hospitalized. pic.twitter.com/r3WVtDlxVC