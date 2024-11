Ελλάδα – Αγγλία: Φίλαθλοι της Μπρίστολ Σίτι απέτισαν φόρο τιμής στα θύματα της Θύρας 7

Η εθνική Αγγλίας θα έχει την στήριξη των φίλων της στο “μεγάλο” ματς με την Ελλάδα (21:45, Newsit.gr, ALPHA, Novasports Prime), για το Nations League. Ορισμένοι από αυτούς, επισκέφτηκαν το μνημείο των θυμάτων της “Θύρας 7”.

Κάποιοι από τους φίλους της Εθνικής Αγγλίας που θα δουν από κοντά τον αγώνα με την Ελλάδα, εκμεταλλεύτηκαν τις ώρες πριν από την αναμέτρηση του ΟΑΚΑ και βρέθηκαν στο “Γ. Καραϊσκάκης” και πιο συγκεκριμένα στο μνημείο για τα θύματα της “Θύρας 7”.

Όπως φαίνεται και από την ανάρτηση που υπήρξε στα social media, οι συγκεκριμένοι φίλοι των “τριών λιονταριών” είναι υποστηρικτές της Μπρίστολ Σίτι και απέτισαν φόρο τιμής στα 21 θύματα, που έχασαν τη ζωή στους στις 8 Φεβρουαρίου του 1981.

Οι οπαδοί της Μπρίστολ Σίτι άφησαν κάτω από το μνημείο μία αγγλική σημαία πάνω στην οποία αναγράφονταν τα ονόματά τους.

Paying respects to the 21 that never returned home from a football game. #FollowEnglandAway #Olympiakos #Greece #BristolCity pic.twitter.com/ARTOUioZIe