Ελλάδα – Αγγλία: Ο Χάρι Κέιν δεν ξεκινάει βασικός στον «τελικό» του ΟΑΚΑ

Τα “μεγάλα” Μέσα στην Αγγλία αναφέρονται στις ενδεκάδάτες επιλογές που θα κάνει ο Λι Κάρσλεϊ για τα “τρία λιοντάρια”, στο ματς με την Ελλάδα και… βάζουν στον πάγκο τον Χάρι Κέιν.

Ο Χάρι Κέιν δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, βρίσκεται κανονικά στην αποστολή της Εθνικής Αγγλίας για το ματς με την Ελλάδα, αλλά φαίνεται πως δεν θα ξεκινήσει βασικός στη “μάχη” του ΟΑΚΑ.

Τόσο το “Sky Sports”, όσο και ο “Guardian” αναφέρουν ότι ο Λι Κάρσλεϊ θα προτιμήσει να ξεκινήσει βασικό τον Όλι Γουότκινς, αφήνοντας στον πάγκο τον έμπειρο επιθετικό της Μπάγερν Μονάχου.

Ήδη, στον βρετανικό Τύπο υπάρχουν έντονες αντιδράσεις, για την ενδεκάδα που σκέφτεται να κατεβάσει ο Κάρσλεϊ στο ΟΑΚΑ.

Να αναφέρουμε πως -παραμονές του αγώνα στο ΟΑΚΑ- ο Χάρι Κέιν ξέσπασε κατά των παικτών που αποφάσισαν να αποσύρουν τη συμμετοχή τους από την αποστολή της Εθνικής Αγγλίας.

BREAKING: Lee Carsley is considering starting England’s crucial Nations League match against Greece tonight with captain Harry Kane on the bench pic.twitter.com/nT0jDCr0X2