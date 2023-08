Ο Γιώργος Παπαγιάννης ήταν άκρως εντυπωσιακός στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με τις ΗΠΑ για το Mundobasket 2023.

Ο Γιώργος Παπαγιάννης έκανε πάρτι με τους ψηλούς των ΗΠΑ στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με τους Αμερικανούς για το Mundobasket 2023.

Ο διεθνής Έλληνας σέντερ ήταν “καυτός”, σταματώντας στους 15 πόντους στο πρώτο μέρος. Ο άλλοτε ψηλός του Παναθηναϊκού σκόραρε με κάθε τρόπο: με χουκ, με σουτ μέσης απόστασης, από την κορυφή για τρεις.

Οι Αμερικανοί ψηλοί τα… χρειάστηκαν στο πρώτο ημίχρονο με τον Γιώργο Παπαγιάννη, ο οποίος έδειξε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Δείτε τον εν δράσει:

🚨 Big Papa with 11 points to start the game 🚨#FIBAWC x #WinForHellas pic.twitter.com/awinz23VMY