Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ έκανε σπουδαία ανατροπή κόντρα στη Νέα Ζηλανδία και πήρε τη νίκη με 83-74 και την πρόκριση για τη φάση των “16” του Mundobasket 2023.

Παρότι βρέθηκε να χάνει ακόμη και με 15 πόντους διαφορά, η Εθνική Ελλάδας έπαιξε εκπληκτική άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο και με τον Λαρεντζάκη να υποστηρίζει στην επίθεση τον τρομερό Παπαπέτρου (20 και 27 πόντους αντίστοιχα), η “γαλανόλευκη” κατάφερε να φθάσει τελικά σε μία άνετη νίκη. Το επιμέρους σκορ στο δεύτερο ημίχρονο ήταν 51-31 και η ομάδα του Ιτούδη πανηγύρισε μία εντυπωσιακή πρόκριση στον επόμενο γύρο του Mundobasket 2023.

Η Εθνική Ελλάδας ξεκίνησε “μουδιασμένα” το ματς και με πολλές δυσκολίες στην επίθεση, επέτρεψε στη Νέα Ζηλανδία να πάρει το προβάδισμα στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε μάλιστα στο +5 για τους ΝεοΖηλανδούς, με τη “γαλανόλευκη” να έχει πετύχει μόνο 15 πόντους, χωρίς κάποιο “πυλώνα” στο επιθετικό της πλάνο.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Ιωάννης Παπαπέτρου ήταν αυτός που βγήκε μπροστά και “οδήγησε” την Εθνική Ελλάδας, φθάνοντας τους 12 πόντους στο πρώτο ημίχρονο. Η άμυνα της ομάδας του Ιτούδη όμως, επέτρεψε στη Νέα Ζηλανδία να βρει πολλά ελεύθερα σουτ από μακριά και με 7/12 τρίποντα, να πάρει ακόμη και προβάδισμα 15 πόντων, πριν το 43-32 στο 20′.

