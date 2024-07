Ελλάδα – Σλοβενία 96-68: «Σάρωσε» την ομάδα του Λούκα Ντόντσιτς και πέρασε στον τελικό του Προολυμπιακού του ΣΕΦ

Μια εντυπωσιακή Εθνική μπάσκετ, με πολλούς πρωταγωνιστές. Η Ελλάδα πήρε… άριστα κόντρα στην Σλοβενία, αγωνίστηκε με πάθος και με κορυφαίους τους Τόμας Γουόκαπ και Γιάννη Αντετοκούνμπο, κατάφερε να νικήσει με 96-68 και να περάσει στον τελικό του Προολυμπιακού τουρνουά. “X-Factor” ο Τολιόπουλος. Ο Λούκα Ντόντσιτς εκτός Ολυμπιακών Αγώνων 2024.

Γαλανόλευκο “πάρτι” πρόκρισης για την Ελλάδα στο κατάμεστο ΣΕΦ. Η Εθνική μπάσκετ πήρε με εμφατικό τρόπο το πρώτο της νοκ-άουτ ματς στο Προολυμπιακό τουρνουά. Η Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς αποδείχθηκε μικρό “εμπόδιο” για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, που νίκησε με 96-68 και θα παίξει την Κυριακή (07.07.2024) στον τελικό, για την πρόκρισή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024.

Κορυφαίοι της Ελλάδας οι Γουόκαπ (19π.-6 ριμπ.), Αντετοκούνμπο (13π.-4 ριμπ. σε… συντηρητική χρήση για 20:52), Καλάθης (9π.-11 ασίστ), Τολιόπουλος (17π.-4/4 τρίποντα), Μήτογλου (11π.-6 ριμπ.) και Παπαγιάννης (6π.-10 ριμπ.).

Η ελληνική άμυνα “βραχυκύκλωσε” τους Σλοβένους και πληγώθηκε μόνο από τον Λούκα Ντόντσιτς (21 πόντους, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ αλλά και 10 λάθη) και τον Νέμπο (17 πο, 7 ριμπ και 1 ασιστ).

Απόψε το βράδυ θα μάθουμε τον αντίπαλό της γαλανόλευκης, από ζευγάρι Δομινικανή Δημοκρατία – Κροατία, με τη δεύτερη να φαντάζει φαβορί της αναμέτρησης.

Η εκκίνηση της Εθνικής μπάσκετ ήταν εντυπωσιακή. Αντετοκούνμπο και Καλάθης σκόραραν και δημιούργησαν το 9-0 των 2,5 πρώτων λεπτών. Η Σλοβενία δεν έβαζε με τίποτα πόντο, βλέποντας μάλιστα τον Λούκα Ντόντσιτς να αστοχεί σε δυο βολές. Το σερί της Ελλάδας έφτασε μέχρι το 13-0, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να παίζει πολύ καλή άμυνα και να παίρνει πόντους και από τον Παπαγιάννη. Το πρώτο καλάθι των φιλοξενούμενων (13-2) ήρθε μετά από 3:20′ αγώνα, από τον “αστέρα” των Μάβερικς.

Hellas off to a flying start #FIBAOQT x @HellenicBF https://t.co/CqnNzbX9wb https://t.co/7XnyzSmcc1 pic.twitter.com/ejBIo5BDCh

Ντόντσιτς, Νίμπο και Χρόβατ ήταν οι παίκτες της Σλοβενίας που προσπάθησαν να “ξυπνήσουν” την Σλοβενία (μείωσε σε 22-14), την ώρα που ο Αντετκούνμπο βρέθηκε για λίγο στον πάγκο για να πάρει “ανάσες”. Οι φιλοξενούμενοι δεν μπόρεσαν να βρουν καλό ρυθμό, η Εθνική μπάσκετ πάτησε και πάλι.. γκάζι -μέσω της καλής της άμυνας- ο Μήτογλου μπήκε στην “εξίσωση” του σκοραρίσματος και ο Τολιόπουλος σκόραρε με μακρινό buzzer beater για το 32-14 της πρώτης περιόδου.

Call him Vassilis Tissot-opoulos because he’s right on time #FIBAOQT x @hellenicbf



https://t.co/CqnNzbX9wb

https://t.co/7XnyzSmcc1 pic.twitter.com/b7WJcHp2Zu