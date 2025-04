Ξιφομάχος στις ΗΠΑ γονάτισε για διαμαρτυρία μπροστά σε τρανσέξουαλ αντίπαλό της και αποκλείστηκε

Η ξιφομάχος Στέφανι Τέρνερ διαμαρτυρήθηκε για το γεγονός ότι η αντίπαλός της, Ρέντμοντ Σάλιβαν είναι τρανσέξουαλ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του πρωταθλήματος, στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ στις ΗΠΑ.

Οι διοργανωτές της έδειξαν τη μαύρη κάρτα στην Τέρνερ και την απέκλεισαν άνευ αγώνα κόντρα στην τρανσέξουαλ αντίπαλό της, αφού οι κανόνες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ξιφασκίας (FIE) απαγορεύουν σε οποιοδήποτε ξιφομάχο να αρνηθεί να ξιφομαχήσει με οποιονδήποτε άλλο δηλωμένο ξιφομάχο.

Η πολιτική για τους τρανσέξουαλ και τους μη δυαδικούς στην ξιφασκία στις ΗΠΑ, άλλαξε το 2023 και έτσι επετράπη η συμμετοχή της Σάλιβαν, με αποτέλεσμα το περιστατικό που έγινε viral στα social media. «Η πολιτική βασίζεται στην αρχή ότι όλοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στον αθλητισμό και βασίστηκε στη διαθέσιμη έρευνα της εποχής», ανέφερε σχετικά η διοργανώτρια αρχή.

Από την πλευρά της, η Τέρνερ δήλωσε για την κίνηση να γονατίσει απέναντι από την Σάλιβαν τα εξής: «Ήξερα τι έπρεπε να κάνω, επειδή η USA Fencing δεν είχε ακούσει τις ενστάσεις των γυναικών σχετικά με την πολιτική της για την επιλεξιμότητα λόγω φύλου. Όταν γονάτισα, κοίταξα τον διαιτητή και είπα: ‘Λυπάμαι, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Είμαι γυναίκα, και αυτός είναι άνδρας, και αυτό είναι ένα γυναικείο τουρνουά. Και δεν θα αγωνισθώ εναντίον αυτού του ατόμου».

