Ελλάδα – Τουρκία 68-94: Βαριά ήττα για την εθνική που θα παλέψει για το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket κόντρα στην Φινλανδία

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ πραγματοποίησε τη χειρότερη εμφάνιση της στο Eurobasket, στον ιστορικό ημιτελικό με την Τουρκία, με αποτέλεσμα να γνωρίσει τη συντριβή με 94-68 από την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ πλήρωσε τα λάθη της και την αδυναμία της να περιορίσει τους σταρ της Τουρκίας, με αποτέλεσμα να χάσει με κάτω τα χέρια την ευκαιρία να εξασφαλίσει ένα μετάλλιο στο φετινό Eurobasket.

Ο Εργκίν Αταμάν παρουσιάστηκε τρομερά διαβασμένος, κέρδισε κατά κράτος τη μάχη των πάγκων κόντρα στον Βασίλη Σπανούλη και οδήγησε την Τουρκία σε μία ιστορική επιτυχία.

Η γαλανόλευκη, η οποία παρουσιάστηκε σκιά του εαυτού της καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, θα έχει ακόμα μία ευκαιρία να κατακτήσει το πρώτο της μετάλλιο μετά το 2009. Αυτή θα είναι το απόγευμα της Κυριακής (17:00, 14/9/2025) στον μικρό τελικό με την εξαιρετική Φινλανδία.

Από την πλευρά της, η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία στον μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε τη χειρότερη του εμφάνιση στο φετινό Eurobasket, έχοντας μόλις 12 πόντους και 12 ριμπάουντ. Οι Τούρκοι έκλεισαν όλους τους διαδρόμους στον Έλληνα σούπερ σταρ, βγάζοντας τον ουσιαστικά εκτός αγώνα.

Ο μοναδικός παίκτης που διασώθηκε ήταν ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 15 πόντους και 4 ασίστ.

Από πλευράς νικητών, ο Σενγκούν έστησε πάρτι με 15 πόντους, 12 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ πρώτος σκόρερ ήταν ο εκπληκτικός Οσμάνι, ο οποίος σταμάτησε στους 28 πόντους.

Ο αγώνας

Εφιαλτικό ήταν το ξεκίνημα για την Εθνική Ελλάδας μπάσκετ, με την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν να παρουσιάζεται πολύ καλά διαβασμένη, “χτυπώντας” όλες τις αδυναμίες της ελληνικής άμυνας και κλείνοντας άψογα τους χώρους στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι Τούρκοι ξεκίνησαν με ένα γρήγορο 0-7, ενώ με τον Οσμάνι να τραβάει το κουπί στην επίθεση, ξέφυγαν με διψήφια διαφορά (10-22) πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο.

Με ένα τρίποντο του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, η γαλανόλευκη έδειξε να έχει σφυγμό και μείωσε σε 20-26 στο 12′, ωστόσο η Τουρκία πάτησε εκ νέου το γκάζι κι αυτή τη φορά εξαφανίστηκε… στον ορίζοντα.

Σενγκούν, Οσμάνι και Κορκμάζ βρήκαν άνετα τον δρόμο προς το ελληνικό καλάθι και ξαφνικά η διαφορά εκτοξεύτηκε στους 21 πόντους (24-45) στο 18′.

Το τέλος του πρώτου ημιχρόνου βρήκε την Ελλάδα πίσω στο σκορ με 31-49.

Εξίσου κακό ήταν το ξεκίνημα της γαλανόλευκης και στο δεύτερο ημίχρονο. Η Τουρκία έκανε ό,τι ήθελε στο παρκέ, με τη διαφορά να εκτοξεύεται για πρώτη φορά στους 23 πόντους (34-57).

Η διαφορά έφτασε ακόμα και στους 26 πόντους (38-64), με την Εθνική Ελλάδας να βιώνει ένα εφιαλτικό βράδυ και να αδυνατεί ακόμα και να περιορίσει την έκταση της ήττα της.

Το τέταρτο δεκάλεπτο ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, με την Τουρκία να φτάνει δια περιπάτου στην πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 16-26, 31-49, 51-72, 68-94.

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 9 (3/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Λαρεντζάκης 3 (1), Τολιόπουλος, Σλούκας 15 (3/5 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Καλαϊτζάκης 11 (3/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές), Παπανικολάου 2 (1/6 σουτ), Κατσίβελης, Σαμοντούροβ 3 (3/4 βολές), Γ. Αντετοκούνμπο 12 (6/13 δίποντα, 0/1 βολή, 12 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Κ. Αντετοκούνμπο 6 (3/3 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 3 μπλοκ), Θ. Αντετοκούνμπο 4, Μήτογλου 3 (1/8 σουτ, 4 ριμπάουντ).

ΤΟΥΡΚΙΑ (Αταμάν): Λάρκιν 14 (4/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3/3 βολές, 5 ασίστ), Χάζερ 7 (7 ασίστ), Σανλί, Όσμαν 17 (5/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μπιτίμ 6 (1), Κορκμάζ 7 (3/3 δίποντα), Σενγκούν 15 (5/14 δίποντα, 5/8 βολές, 12 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Οσμάνι 28 (5/7 δίποντα, 6/8 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μπόνα, Γιλμάζ, Σιπάχι, Γιούρτσεβεν.

Τα ομαδικά στατιστικά της Ελλάδας: 19/37 δίποντα, 8/24 τρίποντα, 6/9 βολές, 37 ριμπάουντ (25 αμυντικά – 12 επιθετικά), 16 ασίστ, 7 κλεψίματα, 6 μπλοκ, 22 λάθη, 26 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά της Τουρκίας: 25/44 δίποντα, 10/22 τρίποντα, 14/22 βολές, 33 ριμπάουντ (24 αμυντικά – 9 επιθετικά), 27 ασίστ, 10 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 13 λάθη, 16 φάουλ.