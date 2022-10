Η ιστορία της Ελνάζ Ρεκάμπι, της αθλήτριας από το Ιράν η οποία αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αθλητικής Αναρρίχησης χωρίς να φοράει την χιτζάμπ της, “τράβηξε” το παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Η μυστηριώδης εξαφάνισή της Ελνάζ Ρεκάμπι, μετά την εμφάνιση της στη διοργάνωση που έγινε στην Σεούλ, χωρίς να φοράει χιτζάμπ, δημιούργησε εύλογους φόβους. Η ανησυχία, πως η 33χρονη αθλήτρια θα ήταν ακόμη θύμα του Ιράν, λόγω του πολιτικού statement που έκανε, μεγάλωνε όσο περνούσαν οι ώρες.

Η κίνηση της Ρεκάμπι θεωρήθηκε από πολλούς ως εκδήλωση συμπαράστασης στους αγώνες του ιρανικού λαού, ιδίως των νέων γυναικών, μετά τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί (πέθανε στα χέρια της ιρανικής αστυνομίας ηθών).

Την ίδια στιγμή, οι ιρανικές αρχές απέρριπταν ως “ψευδείς ειδήσεις” τις εκτιμήσεις ότι μετά την επιστροφή της στο Ιράν την περίμενε φυλάκιση στις φυλακές Εβίν της Τεχεράνης.

Τις τελευταίες ώρες, το στόρι που ανέβηκε στον επίσημο λογαριασμό της αθλήτριας στο Instagram επιχείρησε να κατευνάσει τα πνεύματα: «Ζητώ συγγνώμη για την αναστάτωση που προκάλεσα», αναφέρει το κείμενο χωρίς συνοδεία φωτογραφίας. Η εξήγηση που παρατίθεται σε πρώτο πρόσωπο είναι ότι το χιτζάμπ τής έπεσε κατά λάθος από τη βιασύνη της στον αγώνα αναρρίχησης. «Το ντύσιμό μου ήταν άθελά μου προβληματικό».

Η Ελνάζ Ρεκάμπι πήρε τελικά το… δρόμο της επιστροφής και έφθασε το πρωί της Τετάρτης (19.10) στο διεθνές αεροδρόμιο Ιμάμης Χομεϊνί της Τεχεράνης, σύμφωνα με βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Δεκάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί μπροστά στο τέρμιναλ του αεροδρομίου και υποδέχθηκαν τη νεαρή γυναίκα με χειροκροτήματα και επευφημίες, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκε στο Ίντερνετ από τη μεταρρυθμιστική εφημερίδα Σαργ.

Στη συνέχεια οι συγκεντρωμένοι περικύκλωσαν τα δύο οχήματα, στα οποία είχαν επιβιβαστεί η αθλήτρια και μέλη της ομάδας της.

Elnaz Rekabi is welcomed by her family at Tehran’s Imam Khomeini Airport this morning.



She competed without a hijab at an Asian climbing competition in Seoul and was later censured and forced into an apology by the Iranian authorities.#مهسا_امینیpic.twitter.com/AlpeDF2fit — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) October 19, 2022

The crowd cheers as Elnaz Rekabi, a female climber who competed without a hijab in Seoul and was later censured and forced into an apology by Iranian authorities, arrives at Tehran’s Imam Khomeini Airport in the early hours of the morning.#مهسا_امینیpic.twitter.com/KoiEOzhrGh — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) October 19, 2022

Την Ελνάζ Ρεκαμπί, η οποία φορούσε μαύρη μπλούζα με κουκούλα και κασκέτο του μπέιζμπολ, υποδέχθηκαν στο τέρμιναλ οι οικείοι της, ενώ στη συνέχεια η Ρεκαμπί μίλησε στα μέσα ενημέρωσης.

«Εξαιτίας της ατμόσφαιρας που επικρατούσε στη διάρκεια των τελικών των αγώνων και του γεγονότος ότι κλήθηκα να αρχίσω την προσπάθειά μου σε μια στιγμή που δεν το περίμενα, μπερδεύτηκα με τον τεχνικό εξοπλισμό μου (…). Εξαιτίας αυτού δεν πρόσεξα τη μαντίλα που έπρεπε να φορώ», αφηγήθηκε.

«Επέστρεψα ήρεμα στο Ιράν, υγιέστατη και σύμφωνα με το πρόγραμμα. Ζητώ συγγνώμη από τον ιρανικό λαό για τις εντάσεις που δημιουργήθηκαν», δήλωσε προσθέτοντας πως «δεν έχω την πρόθεση να αποχαιρετήσω την εθνική ομάδα». Τα σχόλια στα social media, για πιέσεις στην αθλήτρια, προκειμένου να κάνει τις συγκεκριμένες δηλώσεις, έπεσαν… βροχή!

She has no choice but to say this #MahsaAmini #ZhinaAmini https://t.co/M2C1ZJmzWy — Yashar Ali 🐘 یاشار (@yashar) October 19, 2022

Η Διεθνής Ομοσπονδία Αγωνιστικής Αναρρίχησης (IFSC) ανακοίνωσε πως ήρθε σε επαφή με τη Ρεκαμπί και «προσπαθεί να επιβεβαιώσει τα γεγονότα». «Η IFSC θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση όπως εξελίσσεται μετά την άφιξή της στο Ιράν. Η ασφάλεια των αθλητών είναι κορυφαίας σημασίας και η IFSC υποστηρίζει το δικαίωμά τους στην ελευθερία του λόγου», προσθέτει η διεθνής ομοσπονδία, διευκρινίζοντας επίσης στην ανακοίνωσή της ότι ήρθε σε επαφή με την Ιρανική Ομοσπονδία Αναρρίχησης.