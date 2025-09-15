Αθλητικά

Εμμανουήλ Καραλής: Live ο τελικός του επί κοντώ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου

Ο Εμμανουήλ Καραλής θέλει να γράψει ιστορία στο Τόκιο με το πρώτο του μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου
REUTERS
REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Παρακολουθήστε live τον τελικό του επί κοντώ του παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου με τη συμμετοχή του Εμμανουήλ Καραλή. Ο Έλληνας πρωταθλητής είναι το απόλυτο φαβορί για το ασημένιο μετάλλιο και θα τα δώσει όλα για να κοντράρει τον ανίκητο Μόντο Ντουπλάντις.

14:25 | 15.09.2025
Στα 5.75μ. θα ξεκινήσουν και οι πρώτες αποχωρήσεις αθλητών στον τελικό και έτσι η διαδικασία θα πάει πιο γρήγορα
14:25 | 15.09.2025
Ο Καραλής αφήνει και τα 5.85μ.
14:25 | 15.09.2025
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Μίλτος Τεντόγλου: «Αυτό το άλμα δεν ήταν τίποτα για μένα»
Ο Μίλτος Τεντόγλου δήλωσε ότι το πόδι του είναι καλά, στέλνοντας μήνυμα για τον τελικό του μήκους
14:17 | 15.09.2025
Tο άλμα του Καραλή στα 5.75μ.
14:15 | 15.09.2025
Ο πήχης θα ανέβει σε λίγο στα 5.85μ.
14:13 | 15.09.2025
Τρομερό άλμα από τον Καραλή στα 5.75μ.

Πέρασε για πλάκα το ύψος

14:13 | 15.09.2025
Ο Εμμανουήλ Καραλής ξεκινάει τον αγώνα του - Πρώτη προσπάθεια στα 5.75μ.
13:59 | 15.09.2025
Επίδειξη δύναμης από τον Ντουπλάντις στα 5.55

Έκανε 6μέτρο άλμα...

13:59 | 15.09.2025
Το ίδιο αποφάσισε και ο Λαβιλενί
13:55 | 15.09.2025
O Εμμανουήλ Καραλής άφησε το πρώτο ύψος στον τελικό, που είναι το 5.55μ!

Θα ξεκινήσει τον αγώνα του από το 5.75μ.

13:53 | 15.09.2025
Οι προσπάθειες στον τελικό του επί κοντώ ξεκινούν από τα 5.55

Μόλις πέρασε με άνεση το συγκεκριμένο ύψος ο Ντουπλάντις

13:53 | 15.09.2025
13:47 | 15.09.2025
Το άλμα του Μίλτου Τεντόγλου
13:46 | 15.09.2025

Ξεκινάει η παρουσίαση του τελικού του επί κοντώ

13:46 | 15.09.2025
Ο Μίλτος Τεντόγλου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Μίλτος Τεντόγλου με ένα άλμα στον τελικό του μήκους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου
Με άλμα στα 8,17 μέτρα, ο Μίλτος Τεντόγλου πέρασε... αέρα στον τελικό
13:46 | 15.09.2025
Στο μεταξύ, ο κολλητός του Εμμανουήλ Καραλή, Μίλτος Τεντόγλου, πέρασε στον τελικό του μήκους με μόλις ένα άλμα
13:43 | 15.09.2025
World Athletics Championships Tokyo 2025 - Men's Pole Vault Final - Japan National Stadium, Tokyo, Japan - September 15, 2025 Sweden's Armand Duplantis, Greece's Emmanouil Karalis and Sam Kendricks of the U.S. before the final REUTERS/Aleksandra Szmigiel
13:43 | 15.09.2025
World Athletics Championships Tokyo 2025 - Men's Pole Vault Final - Japan National Stadium, Tokyo, Japan - September 15, 2025 Greece's Emmanouil Karalis and Sweden's Armand Duplantis before the start of the final REUTERS/Issei Kato
13:42 | 15.09.2025
World Athletics Championships Tokyo 2025 - Men's Pole Vault Final - Japan National Stadium, Tokyo, Japan - September 15, 2025 Greece's Emmanouil Karalis, France's Thibaut Collet and Turkey's Ersu Sas
13:39 | 15.09.2025
World Athletics Championships Tokyo 2025 - Men's Pole Vault Final - Japan National Stadium, Tokyo, Japan - September 15, 2025 Greece's Emmanouil Karalis warms up before the final REUTERS/Aleksandra Szmigiel
13:39 | 15.09.2025
Ο Καραλής θα διεκδικήσει το έβδομο μετάλλιο της μέχρι τώρα καριέρας του

Ο 25χρονος άλτης έχει κατακτήσει ένα χάλκινο Ολυμπιακό μετάλλιο (Παρίσι), ένα ασημένιο (Ναντζίνγκ) και ένα χάλκινο (Γλασκώβη) σε Παγκόσμια πρωταθλήματα κλειστού στίβου, ένα χρυσό (Άπελντοορν) και ένα ασημένιο (Κωνσταντινούπολη) σε Ευρωπαϊκά κλειστού αλλά και ένα ασημένιο (Ρώμη) σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού

13:38 | 15.09.2025
Μετάλλιο και ρεκόρ ο στόχος του τελικού

Στόχος του πέρα από το βάθρο είναι και άλμα μεγαλύτερο από τα 6,08 μ., επίδοση που αποτελεί το πανελλήνιο ρεκόρ και το είχε σημειώσει στο Βόλο στο Stoiximan Πανελλήνιο πρωτάθλημα

13:37 | 15.09.2025
Φαβορί για το ασημένιο ο Καραλής - Τον πρώτο λόγο για το χρυσό τον έχει ο ασυναγώνιστος Ντουπλάντις

Στον τελικό ο Έλληνας άλτης που προπονείται με τον Χάρη Καραλή και τον Μάρτσιν Στσεπάνσκι θα τεθεί αντιμέτωπος – μεταξύ άλλων – με το φαινόμενο Μόντο Ντουπλάντις που κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ με 6,29 μέτρα. Ο Σουηδός είναι δεδομένο ότι είναι το φαβορί για το χρυσό μετάλλιο, όμως, για να το κρεμάσει στον λαιμό του… πρέπει να κερδίσει και τον μεγάλο τελικό! 

13:37 | 15.09.2025
Το Παγκόσμιο πρωτάθλημα διεξάγεται στο Τόκιο

Σε αυτό το γήπεδο, το 2021 στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο Καραλής είχε κατακτήσει την  4η θέση

13:36 | 15.09.2025
Ο Έλληνας πρωταθλητής θέλει να γράψει ιστορία

Ο Καραλής ψάχνει το πρώτο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, για να συμπληρώσει την πλούσια συλλογή του

13:34 | 15.09.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του επί κοντώ του παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου με τη συμμετοχή του Εμμανουήλ Καραλή

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo