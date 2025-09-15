Εμμανουήλ Καραλής: Live ο τελικός του επί κοντώ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου

Παρακολουθήστε live τον τελικό του επί κοντώ του παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου με τη συμμετοχή του Εμμανουήλ Καραλή. Ο Έλληνας πρωταθλητής είναι το απόλυτο φαβορί για το ασημένιο μετάλλιο και θα τα δώσει όλα για να κοντράρει τον ανίκητο Μόντο Ντουπλάντις.
Πέρασε για πλάκα το ύψος
Έκανε 6μέτρο άλμα...
Θα ξεκινήσει τον αγώνα του από το 5.75μ.
Μόλις πέρασε με άνεση το συγκεκριμένο ύψος ο Ντουπλάντις
Ξεκινάει η παρουσίαση του τελικού του επί κοντώ
Ο 25χρονος άλτης έχει κατακτήσει ένα χάλκινο Ολυμπιακό μετάλλιο (Παρίσι), ένα ασημένιο (Ναντζίνγκ) και ένα χάλκινο (Γλασκώβη) σε Παγκόσμια πρωταθλήματα κλειστού στίβου, ένα χρυσό (Άπελντοορν) και ένα ασημένιο (Κωνσταντινούπολη) σε Ευρωπαϊκά κλειστού αλλά και ένα ασημένιο (Ρώμη) σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού
Στόχος του πέρα από το βάθρο είναι και άλμα μεγαλύτερο από τα 6,08 μ., επίδοση που αποτελεί το πανελλήνιο ρεκόρ και το είχε σημειώσει στο Βόλο στο Stoiximan Πανελλήνιο πρωτάθλημα
Στον τελικό ο Έλληνας άλτης που προπονείται με τον Χάρη Καραλή και τον Μάρτσιν Στσεπάνσκι θα τεθεί αντιμέτωπος – μεταξύ άλλων – με το φαινόμενο Μόντο Ντουπλάντις που κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ με 6,29 μέτρα. Ο Σουηδός είναι δεδομένο ότι είναι το φαβορί για το χρυσό μετάλλιο, όμως, για να το κρεμάσει στον λαιμό του… πρέπει να κερδίσει και τον μεγάλο τελικό!
Σε αυτό το γήπεδο, το 2021 στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο Καραλής είχε κατακτήσει την 4η θέση
Ο Καραλής ψάχνει το πρώτο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, για να συμπληρώσει την πλούσια συλλογή του
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του επί κοντώ του παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου με τη συμμετοχή του Εμμανουήλ Καραλή
