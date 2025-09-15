Ο Μίλτος Τεντόγλου με ένα άλμα στον τελικό του μήκους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου

Απίθανος Μίλτος Τεντόγλου, χρειάστηκε μόνο ένα άλμα για να πάρει το “εισιτήριο” για τον τελικό του άλματος εις μήκος, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο.

Κόντρα στα προβλήματα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούν τον τελευταίο καιρό, ο Μίλτος Τεντόγλου μπήκε στον στίβο του Τόκιο πανέτοιμος και “πέταξε” στα 8,17 μέτρα στο πρώτο του άλμα, για να προκριθεί με τη… μία στον τελικό του άλματος εις μήκος του παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Με το όριο στα 8,15 μέτρα, ο κορυφαίος Έλληνας άλτης κατάφερε να το περάσει με την πρώτη του προσπάθεια και να αποφύγει την όποια έξτρα επιβάρυνση ενόψει του τελικού, όπου θα διεκδικήσει ένα ακόμη μετάλλιο για την Ελλάδα.

Ο Μίλτος Τεντόγλου θα υπερασπιστεί τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή στο Τόκιο.