Μίλτος Τεντόγλου: «Αυτό το άλμα δεν ήταν τίποτα για μένα»

Ο Μίλτος Τεντόγλου εμφανίστηκε με τον γνωστό χαλαρό τρόπο του στη μικτή ζώνη, μετά το τέλος του αγώνα του στα προκριματικά του μήκους του παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου.

Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε επίδειξη δύναμης στα προκριματικά του μήκους, παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό με ένα άλμα, αφού κατάφερε να ξεπεράσει το όριο (8.15μ.) με την πρώτη προσπάθεια (8.17μ.).

Στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο Έλληνας πρωταθλητής τόνισε πως νιώθει όλο και καλύτερα, εξηγώντας ότι το άλμα που έκανε στα προκριματικά δεν είναι τίποτα γι’ αυτόν.

Όσα δήλωσε ο Μίλτος Τεντόγλου

Για το πως αισθάνεται: «Πολύ σημαντικό που έκανα αυτό που ήθελα, να κάνω ένα άλμα. Το πόδι μου δεν είναι εντελώς καλά, δεν ήθελα να το ζορίσω. Είναι πολύ καλύτερα και αν κάνω σωστή κίνηση δεν με πονάει τόσο. Αν έκανα τρία άλματα εδώ, στον τελικό θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα είναι πολύ καλά, νιώθω καλά. Αυτό το άλμα ήταν πολύ τίποτα για μένα, σταμάτησα για να πηδήξω. Οι άλλοι ακόμα δεν έχουν περάσει το όριο. Αυτό είναι το στάδιο μου. Αυτό είναι αληθινό μήκος»

Για τις συνθήκες του σταδίου που τον ευνοούν: «Καλή η ζέστη για επίδοση. Δεν χρειάζεται τόσο ζέσταμα. Έχει ένα θεματάκι εδώ το στάδιο. Η προθέρμανση γίνεται σε ένα γήπεδο είκοσι λεπτά μακριά από εδώ. Ερχόμαστε με λεωφορείο μετά το ζέσταμα. Η ζέστη βοηθάει να μην κρυώσεις και να μην έχουμε θέμα».