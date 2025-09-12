Εμμανουήλ Καραλής: Πρέπει να αναγκάσω τον Ντουπλάντις να κάνει περισσότερα άλματα

Ο Εμμανουήλ Καραλής αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ελπίδες του ελληνικού στίβου για διάκριση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Τόκιο, με τον Έλληνα πρωταθλητή του επί κοντώ να βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση και να δείχνει ικανός να κοιτάξει ακόμα και τον ανίκητο Μόντο Ντουπλάντις

Πριν δέκα χρόνια ήρθε στο προσκήνιο ως ένας από τους πλέον ελπιδοφόρους Έλληνες αθλητές. Το μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ18 στο Κάλι ήταν η αρχή μιας πορείας που ο Εμμανουήλ Καραλής είχε ονειρευτεί από μικρό παιδί. Πριν φτάσει όμως να αποτελεί μόλις τον τέταρτο επικοντιστή όλων των εποχών παγκοσμίως χρειάστηκε να διαβεί δύσκολες και ψυχοφθόρες διαδρομές.

Ο 26χρονος σήμερα αθλητής διανύει την καλύτερη περίοδο της καριέρας του. Οι 11 αγώνες πάνω από τα 6,00 μ μέσα στο έτος, τα μετάλλια στον κλειστό στίβο και η υψηλή αυτοπεποίθηση του επιτρέπουν να θέτει πολύ υψηλούς στόχους στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο αθλητής θα πάρει μέρος στο πέμπτο Παγκόσμιο την καριέρας του και θα διεκδικήσει το πρώτο του μετάλλιο στη διοργάνωση. Το μοναδικό που λείπει από τη συλλογή του.

“Είμαι έτοιμος να κάνω έναν καλό προκριματικό. Οι προκριματικοί στο αγώνισμα μας είναι δυσκολότεροι από τους τελικούς. Θα είναι 32 αθλητές και θα κάνουμε δύο άλματα, αν κάνεις ένα άκυρο, θα πρέπει να περιμένεις 30 με 45 λεπτά. Πρώτος στόχος είναι δύο καθαρά άλματα, να περάσω και να ξεκουραστώ. Έχει πάει πολύ καλά όλη η προετοιμασία. Όλα τα παιδιά είναι σε καλή διάθεση, είχαμε καλό κλίμα στο Μισάτο. Ελπίζω να καταφέρουμε να παραμείνουμε υγιείς και να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε”, είπε αρχικά ο αθλητής στην επίσημη ιστοσελίδα του ΣΕΓΑΣ (segas.gr) και συμπλήρωσε για την επικείμενη κούρσα με τον Μόντο Ντουπλάντις:

“Εξαρτάται από την ημέρα που θα βρεθούμε εγώ κι εκείνος. Τις περισσότερες φορές που έχω δείξει πως μπορώ να πηδήξω πάνω από τα 6,00 μ., δημιουργείται μια ψυχολογική πίεση και αναγκάζεται και ο Μόντο να κάνει περισσότερα άλματα. Αυτό που θέλω είναι να ευχαριστηθώ τον αγώνα και, στα μεγάλα ύψη, να γίνει μια πολύ ωραία μάχη. Από εκεί και πέρα, αν το απολαύσω και νιώσω ότι το σώμα μου μπορεί να πάει ψηλά, τότε μπορεί να δούμε κάτι πολύ όμορφο. Ελπίζω όλα να πάνε όπως έχω προγραμματίσει και να τα καταφέρω. Πρέπει να έχω καθαρά άλματα και να τον αναγκάσω να κάνει περισσότερα από έξι με επτά άλματα”.

Για το πως αισθάνεται όταν βλέπει τον πήχη πάνω από τα 6,10 μ., είπε: “Την πρώτη φορά που είδα τα 6,10 μ. είπα: «Τι βουνό είναι αυτό! Πάμε να δούμε και βλέπουμε. Η δεύτερη φορά ήταν καλύτερη, η τρίτη ακόμη καλύτερη. Όσο περισσότερη τριβή έχεις με τέτοια ύψη, τόσο φεύγει από το μυαλό σου εκείνο το “βουνό” που έβλεπες στην αρχή. Αν όλα πάνε καλά και ξαναδώ αυτό το ύψος, ελπίζω να το πετύχω. Θα είναι το ιδανικό να συμβεί σε αυτόν τον αγώνα”.

Στο Τόκιο, δίπλα στον Εμμανουήλ Καραλή είναι τόσο ο Χάρης Καραλής, όσο και ο Μαρτσίν Στσεπάνσκι. Ο Πολωνός προπονητής του Καραλή, που πλέον ζει στην Ελλάδα.

“Όλα πηγαίνουν καλά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εστιάζουμε στην προπόνηση, στα άλματα, στον αγώνα. Στη δουλειά με τον Εμμανουήλ, η προσοχή επικεντρώνεται σε πολλούς τομείς: γυμναστική, ταχύτητα, βάρη και τεχνική, η οποία είναι κρίσιμη για τους άλτες του επί κοντώ. Κάνουμε μερικές αλλαγές για να γίνουμε καλύτεροι. Χρειάζεται χρόνος, αλλά τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά. Αλλάζουμε πολλά κοντάρια και όσο ο αθλητής γίνεται πιο δυνατός, γρηγορότερος και πιο σίγουρος, μπορεί να χρησιμοποιεί μεγαλύτερα κοντάρια, κάτι που τον βοηθάει να πηδάει πιο ψηλά”.

Αναφορικά με τον αγώνα του Τόκιο και τις δυνατότητες του Καραλή, είπε:

“Όσον αφορά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, περιμένουμε μάχη, φυσικά. Όλοι θέλουν μετάλλιο και να κερδίσουν τον Μόντο. Αλλά πρώτα υπάρχει ο προκριματικός, που είναι πάντα το πιο δύσκολο μέρος κάθε μεγάλης διοργάνωσης. Στον τελικό θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε το μετάλλιο και μετά θα δούμε. Όλοι θέλουν να νικήσουν τον Μόντο και όλοι θέλουν να νικήσουν σε μια τέτοια διοργάνωση. Ο Μανόλο είναι σε εξαιρετική φόρμα, πιθανότατα στην καλύτερη που είχε ποτέ, και θέλει να κερδίσει”.

Ο Πολωνός προπονητής αναφέρθηκε και στη συνεργασία με τον Χάρη Καραλή και τον Γιώργο Γιώργο Πομάσκι: “Είναι μια δυνατή ομάδα, σχεδόν σαν οικογένεια. Ο Γιώργος και ο Χάρης κάνουν τον προπονητή να νιώθει άνετα και άριστα στην ομάδα τους, και όλοι κάνουν πολλά πράγματα μαζί. Η δύναμή τους είναι να είναι μια καλή ομάδα και μια καλή οικογένεια.

“Για την Ελλάδα, υπάρχει μεγάλη αγάπη. Είναι το καλύτερο μέρος για να ζει κανείς, και ο ελπίζω να μείνω πολλά χρόνια, να συνεχίσω να δουλεύω με τον Μανόλο και ίσως να βοηθήσω την Ελληνική Ομοσπονδία στο μέλλον”, είπε κλείνοντας ο Στσεπάνσκι.