Ο Ζερόμ Μπόατενγκ κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή βία στην πρώην σύντροφό του, Σερίν και τιμωρήθηκε με ενάμιση χρόνο φυλάκιση με αναστολή και πρόστιμο 1,8 εκατομμύριο ευρώ.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μπάγερν Μονάχου και νυν της Λιόν, κατηγορήθηκε ότι χτύπησε με μπουνιές την Σερίν και της πέταξε ακόμη και ένα ψυγειάκι, τραυματίζοντάς την κατά τη διάρκεια διακοπών τους στις Νήσους Τουρκ και Κάικος της Καραϊβικής. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες και τόνισε ότι δέχθηκε ο ίδιος επίθεση από την κοπέλα, γεγονός που φαίνεται ότι δεν έπεισε το δικαστήριο.

Ως εκ τούτου, ο Μπόατενγκ τιμωρήθηκε ως ένοχος και θα κληθεί να πληρώσει το ποσό του 1,8 εκατομμυρίου ευρώ, όντας παράλληλα και σε αναστολή για τους επόμενους 18 μήνες.

