Η είδηση της δολοφονίας του Έντριαν Πέιν σε ηλικία 31 ετών σκόρπισε θλίψη στο χώρο του μπάσκετ, με τον πρώην συμπαίκτη του στο Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν Στέιτ και παίκτη των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Ντρέιμοντ Γκριν να είναι συναισθηματικά φορτισμένος.

Ο Ντέιμον Γκριν ήταν συντετριμμένος για τον θάνατο του Έντριαν Πέιν και το έδειξε. Κατά τη διάρκεια του Game 4 των Γουόριορς με τους Γκρίζλις φόρεσε παπούτσια στα οποία έγραψε «RIP AP» (τα αρχικά του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού) αλλά δεν έμεινε εκεί.

Σε δηλώσεις του μετά τη νίκη των Γουόριορς, δεν έκρυψε τη θλίψη του, παραδέχτηκε πως θέλει να επιστρέψει σπίτι του για να θρηνήσει και να κλάψει και αποκάλυψε πως θα προχωρήσει σε μια δωρεά.

“Θέλω να πάω σπίτι μου και να κλάψω, δεν μ αρέσει να κλαίω μπροστά σε κόσμο. Μαζί με τη γυναίκα μου θα δωρίσουμε το ποσό των 100 χιλιάδων σε ένα φορέα με το όνομά του. Καλώ όλους από το Μίσιγκαν Στέιτ να κάνουμε κάτι για να κρατήσουμε τη μνήμη του ζωντανή και να τον τιμήσουμε, είτε με υποτροφίες, είτε με οτιδήποτε. Θέλω να πάρω τον χρόνο μου σε αυτό, με συγχωρείτε” δήλωσε ο Ντέιμον Γκριν.

