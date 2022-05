Μια… ανάσα από τους τελικούς της Δύσης στο ΝΒΑ βρίσκονται οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, μετά τη δύσκολη νίκη που πήραν εντός έδρας κόντρα στους Μέμφις Γκρίζλις. Ο Στεφ Κάρι έγραψε… Ιστορία στα play off.

Στο Σαν Φρανσίσκο, οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς εκμεταλλεύτηκαν την απουσία του τραυματία, Τζα Μοράντ και -έστω και με μεγάλη δυσκολία- επικράτησαν των Γκρίζλις με 101-98 παίρνοντας προβάδισμα στις νίκες με 3-1.

Οι “πολεμιστές” βρέθηκαν με τη… πλάτη στον τοίχο, αφού ήταν πίσω στο σκορ μέχρι το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Τα “μεγάλα” σουτ μπήκα, όπως και οι βολές του Κάρι και οι γηπεδούχοι πέρασαν μπροστά για πρώτη φορά 45,7’’ πριν το τέλος και πήραν το κρίσιμο ματς.

Ο Στεφ Κάρι, ήταν ο κορυφαίος των νικητών με 32 πόντους από τους οποίους τους 18 τους πέτυχε στην 4η περιόδο του αγώνα. Μάλιστα ο άσος των «πολεμιστών» έγραψε ιστορία καθώς έγινε ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία της λίγκας που έφτασε τα 500 εύστοχα τρίποντα στα playoffs επιβεβαιώνοντας και πάλι τον τίτλο του καλύτερου σουτέρ όλων των εποχών.

Ο 34χρονος άσος απέχει με διαφορά από τους υπόλοιπους στη λίστα. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο ΛεΜπρόν Τζέιμς με 432 ενώ τρίτος είναι ο συμπαίκτης του Κάρι στους Γουόριορς, Κλέι Τόμπσον με 405. Τέταρτος είναι ο Ρέι Άλεν με 385.

Για το Μέμφις ο Τζάρεν Τζάκσον σημείωσε 21 πόντους ενώ 19 πόντους πρόσθεσε ο Τάιους Τζόουνς και 17 ο Κάιλ Άντερσον.

Το Game 5 της σειράς θα διεξαχθεί στο Μέμφις τα ξημερώματα της Πέμπτης (12/5) στις 04:30.

Τα δωδεκάλεπτα: 20-24, 38-41, 62-69, 101-98

