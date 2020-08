Η Μπάγερν Μονάχου παρουσίασε την τρίτη εμφάνιση για τη νέα σεζόν, η οποία αναμένεται να φορεθεί και στο Champions League, εντυπωσιάζοντας με την επιλογή της.

Μακριά από τα συνηθισμένα, η νέα φανέλα της Μπάγερν Μονάχου για τη σεζόν 2019-20 εντυπωσίασε τους πάντες κι έχει ήδη αρχίσει να γίνεται viral στα social media, με τους οπαδούς των “Βαυαρών” να παραθέτουν αποθεωτικά σχόλια.

Όπως φαίνεται και στις σχετικές φωτογραφίες, η νέα φανέλα έχει αποχρώσεις του μαύρου και του κόκκινου, με μία μοντέρνα όμως σχεδίαση που ξεχωρίζει.