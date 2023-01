Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επικράτησε με 3-1 σετ του Ενζό Κουακό (1-6, 7-6, 2-6, 0-6) και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Australian Open έπειτα από ένα επεισοδιακό παιχνίδι, όπου ένας οπαδός “τρέλανε” τον λαβωμένο Σέρβο!

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ίδρωσε παραπάνω από όσο θα περίμενε κανείς κόντρα στον Ενζό Κουακό (Νο. 191 της παγκόσμιας κατάταξης) και με 3-1 σετ πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο του Australian Open.

Το παιχνίδι διήρκησε παραπάνω από τρεις ώρες, μιας και υπήρχαν δύο διακοπές λόγω τραυματισμού. Ο Γάλλος τενίστας χτύπησε αρχικά στον αστράγαλο του και στο δεύτερο σετ ο Νόβακ Τζόκοβιτς αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον αριστερό του μηρό και αποσύρθηκε για λίγα λεπτά στα αποδυτήρια για να δέσει το σημείο που πονούσε.

Διακοπή υπήρξε, όμως, και στη συνέχεια του αγώνα, καθώς ο Τζόκοβιτς διαμαρτυρήθηκε στον διαιτητή για έναν οπαδό που τον ενοχλούσε από τον πρώτο πόντο.

“Ολόκληρη τη νύχτα με ενοχλεί. Ξέρεις τι γίνεται. Αυτός ο οπαδός είναι τύφλα, με προκαλεί από τον πρώτο πόντο, δεν ήρθε εδώ να παρακολουθήσει τένις. Σε ρωτάω τι θα κάνεις με αυτό; Το άκουσες τουλάχιστον 10 φορές, εγώ το άκουσα 50. Γιατί δεν ζητάς να τον απομακρύνουν από το στάδιο;”, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Σέρβος τενίστας.

“The guy’s … he’s not here to watch tennis!”



A furious Novak Djokovic pleads with the umpire to remove a loud spectator from the audience #AusOpen | @DjokerNole pic.twitter.com/IiASc4pyEj