Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεκίνησε τις “μάχες” του στα play off του NBA με στόχο το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του και έχει στο πλευρό του… ολόκληρη την Ελλάδα.

Πολλοί είναι μάλιστα και οι Έλληνες που βρίσκονται κυριολεκτικά δίπλα του, γεμίζοντας το Fiserv Forum με ελληνικές σημαίες, ενώ κάποιοι από αυτούς ταξίδεψαν μέχρι το Μιλγουόκι αποκλειστικά για χάρη του.

Ένα σχετικό video έχει γίνει μάλιστα viral στα social media, με τέσσερις συμπατριώτες μας να δείχνουν την “τρέλα” τους για τους Μπακς και τον “Greek Freak” στην κάμερα αμερικανικού δικτύου.

These @Bucks fans flew in ALL THE WAY FROM GREECE to watch @Giannis_An34 play!!!!! 🇬🇷 pic.twitter.com/efx72eHlpJ