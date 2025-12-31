Επικό video της Euroleague με Αταμάν και Μπαρτζώκα σε σκάκι ενόψει του Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Το ενδιαφέρον της Euroleague έχει εστιάσει στην Αθήνα για τη 19η αγωνιστική της σεζόν, αφού ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στις 2 Ιανουαρίου 2026, τον Ολυμπιακό σε ένα σπουδαίο “αιώνιο” ντέρμπι.

Η Euroleague προανήγγειλε έτσι την αναμέτρηση με ένα επικό video με τους προπονητές των δύο ομάδων, Εργκίν Αταμάν και Γιώργο Μπαρτζώκα, πάνω σε ένα σκάκι με τα χρώματα του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.

Το video αναλύει φάσεις από επιθέσεις των δύο ομάδων και η λεζάντα γράφει: “Δύο από τους πιο ελίτ προπονητές θα βάλουν τα συστήματά τους σε τεστ, ο ένας κόντρα στον άλλο, στις 2 Ιανουαρίου. Παναθηναϊκός εναντίον Ολυμπιακού στις 20:15 σε ώρα Ελλάδας”.

Two of the most elite coaches will have their playbooks tested against each other on January 2. @Paobcgr vs @Olympiacos_BC | 20:15 CEST, 2nd of January#RivalrySeries pic.twitter.com/3dwJqnhhwk — EuroLeague (@EuroLeague) December 31, 2025

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα δώσουν το πρώτο φετινό ντέρμπι στη Euroleague, με τους “πράσινους” να προπορεύονται οριακά στην κατάταξη.