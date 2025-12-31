Αθλητικά

Επικό video της Euroleague με Αταμάν και Μπαρτζώκα σε σκάκι ενόψει του Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Στους ρυθμούς του ελληνικού ντέρμπι χτυπάει η... καρδιά της Euroleague
Το ενδιαφέρον της Euroleague έχει εστιάσει στην Αθήνα για τη 19η αγωνιστική της σεζόν, αφού ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στις 2 Ιανουαρίου 2026, τον Ολυμπιακό σε ένα σπουδαίο “αιώνιο” ντέρμπι.

Η Euroleague προανήγγειλε έτσι την αναμέτρηση με ένα επικό video με τους προπονητές των δύο ομάδων, Εργκίν Αταμάν και Γιώργο Μπαρτζώκα, πάνω σε ένα σκάκι με τα χρώματα του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.

Το video αναλύει φάσεις από επιθέσεις των δύο ομάδων και η λεζάντα γράφει: “Δύο από τους πιο ελίτ προπονητές θα βάλουν τα συστήματά τους σε τεστ, ο ένας κόντρα στον άλλο, στις 2 Ιανουαρίου. Παναθηναϊκός εναντίον Ολυμπιακού στις 20:15 σε ώρα Ελλάδας”.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα δώσουν το πρώτο φετινό ντέρμπι στη Euroleague, με τους “πράσινους” να προπορεύονται οριακά στην κατάταξη.

