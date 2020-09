Η Μίλαν ανακοίνωσε κι επίσημα ότι ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και ο ίδιος ο Σουηδός επιθετικός δεν άργησε να σχολιάσει το γεγονός, με το δικό του… κλασικό τρόπο.

Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο Ζλάταν “απείλησε” τον ιό για το… λάθος που έκανε να τα βάλει μαζί του. «Χθες το τεστ μου για τον κορονοϊό βγήκε αρνητικό και σήμερα θετικό. Δεν έχω καθόλου συμπτώματα προς το παρόν. Ο κορονοϊός είχε το θάρρος να με προκαλέσει. Κακή ιδέα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Σουηδός επιθετικός της Μίλαν, προκαλώντας “πανικό” στα social media.

Τα σχόλια πήραν “φωτιά” με το “Ο κορονοϊός κόλλησε… Ζλάταν” να “κυριαρχεί” μεταξύ των οπαδών του θρυλικού ποδοσφαιριστή, που έχει ήδη μείνει στην ιστορία ως ένας από τους κορυφαίους όλων των εποχών.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea