Ακόμη και τα… λιοντάρια φαίνεται ότι “απειλούνται” από τον κορονοϊό, αφού όπως ανακοίνωσε κι επίσημα η Μίλαν, ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς βρέθηκε θετικός σε τεστ για τον ιό.

Με την Ιταλία να είναι μία από τις χώρες που έχουν “χτυπηθεί” περισσότερο από τον κορονοϊό, τα κρούσματα σε ποδοσφαιριστές της Serie A είναι πάρα πολλά και σε αυτά πρέπει να προστεθεί πλέον και ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς.

Serie A: Νικηφόρα πρεμιέρα για τη Μίλαν με “καυτό” Ζλάταν (video)

Ο Σουηδός επιθετικός της Μίλαν, που ξεκίνησε “καυτός” και τη φετινή σεζόν, θα πρέπει να μπει πια σε καραντίνα, με την ιταλική ομάδα να ακολουθεί όλα τα σχετικά πρωτόκολλα υγείας.

OFFICIAL: AC Milan have confirmed Zlatan Ibrahimovic has tested positive for COVID-19. pic.twitter.com/rXSb5268KY