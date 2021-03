Επιμένει ο Ζλάταν στην κόντρα με τον Λεμπρόν (pic)

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς ρωτήθηκε ξανά για τον Λεμπρόν Τζέιμς και τη μεταξύ τους κόντρα, για το κατά πόσο οι αθλητές μπορούν να εκφράζουν και την πολιτική τους άποψη.

Ο Σουηδός σούπερ σταρ είχε πει ότι διαφωνεί με τον “Βασιλιά” του μπάσκετ για τον τρόπο που σχολιάζει διάφορα πολιτικά γεγονότα, γεγονός που έφερε την αντίδραση του παίκτη των Λος Άντζελες Λέικερς.

Κόντρα Λεμπρόν – Ζλάταν: «Τα έβαλε με λάθος άνθρωπο» (video)

Ο Ζλάταν δεν έδειξε να αλλάζει πάντως άποψη και τόνισε σχετικά τα εξής: «Οι αθλητές ενώνουν τον κόσμο. H πολιτική χωρίζει. Ο ρόλος μας είναι να ενώσουμε τον κόσμο κάνοντας ό,τι κάνουμε καλύτερα. Οι αθλητές πρέπει να είναι αθλητές και η πολιτική πρέπει να αφεθεί στους πολιτικούς».

Zlatan was asked to clarify comments he made suggesting LeBron should stay out of politics. pic.twitter.com/SihOeEeF0x