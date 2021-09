Η Ιαπωνία ολοκλήρωσε με μεγάλη δυσκολία λόγω και του κορονοϊού, τους Ολυμπιακούς και τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, αλλά δεν θα φιλοξενήσει τελικά και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Οι Ιάπωνες ενημέρωσαν και επίσημα τη FIFA ότι αδυνατούν να διοργανώσουν το τουρνουά κι έτσι η παγκόσμια Ομοσπονδία είναι αναγκασμένη να αναζητήσει κάποια άλλη χώρα για τη διοργάνωση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τα διεθνή ΜΜΕ, το Κατάρ είναι βασικό υποψήφιο, καθώς εκεί έγινε και το περσινό Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, ενώ τον επόμενο χειμώνα αναμένεται να αποτελέσει και τον… οικοδεσπότη του Μουντιάλ 2022.

The @jfa_en have confirmed that they will not be hosting the 2021 FIFA Club World Cup. #beINCWC https://t.co/mIOjnBcUor