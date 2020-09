Ο Μικ Σουμάχερ ετοιμάζεται να κατακτήσει τον τίτλο στη Formula 2, αλλά πλέον είναι επίσημη και η πρώτη του παρουσία στη Formula 1, όπου και θα οδηγήσει στα ελεύθερα δοκιμαστικά την Alfa Romeo.

Ο γιος του επτάκις παγκόσμιου πρωταθλητή, Μίκαελ Σουμάχερ, θα «τρέξει» στο πρώτο μέρος των ελεύθερων δοκιμαστικών της Παρασκευής (02/10) στον 11ο αγώνα της σεζόν στη Formula 1.

Ο νεαρός Γερμανός, ο οποίος είναι μέλος της ακαδημίας οδηγών της Ferrari (FDA), προηγείται αυτή τη στιγμή στην κατάταξη της Φόρμουλα 2 με 191 βαθμούς, ενώ απομένουν δύο αγώνες για την ολοκλήρωση της σεζόν, οι οποίοι είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν στο Μπαχρέιν στα τέλη Νοεμβρίου και τις αρχές Δεκεμβρίου.

Ο 21χρονος «πιλότος» έχει ήδη οδηγήσει σύγχρονα μονοθέσια της Φόρμουλα Ένα, όπως πέρυσι, όταν βρέθηκε πίσω από το τιμόνι της Ferrari SF90 σε δοκιμές στο Μπαχρέιν. Επίσης, έχει «τρέξει» και με αρκετά από τα μονοθέσια που είχε οδηγήσει ο πατέρας του, συμπεριλαμβανομένης της Ferrari F2004 στο πλαίσιο του γκραν πρι της Τοσκάνης που έλαβε χώρα στο Μουτζέλο (13/09). Τώρα, όμως, προετοιμάζεται να οδηγήσει τη C39 της Alfa Romeo, καθώς οι άνθρωποι της Ferrari θέλουν να δώσουν εμπειρίες από τον… κόσμο της Φόρμουλα Ένα σε τρεις οδηγούς της FDA.

«Το γεγονός ότι η πρώτη συμμετοχή μου σε τριήμερο Φόρμουλα Ένα θα λάβει χώρα μπροστά στο κοινό της πατρίδας μου στο Νίρμπουργκρινγκ κάνει αυτή τη στιγμή ακόμη πιο ξεχωριστή» δήλωσε ο Μικ Σουμάχερ.

Στο μεταξύ, στο πρώτο μέρος των ελεύθερων δοκιμαστικών του γκραν πρι του Αϊφελ θα «τρέξει» και ο Κάλουμ Ιλότ, ο οποίος είναι μέλος της FDA και βρίσκεται στην δεύτερη θέση της κατάταξης στη Φόρμουλα 2 με 169 βαθμούς. Ο 21 ετών Βρετανός θα οδηγήσει το μονοθέσιο της Haas, η οποία χρησιμοποιεί μονάδες ισχύος της Ferrari, ενώ ο 21 ετών Ρώσος, Ρόμπερτ Σβάρτσμαν, ο οποίος είναι πέμπτος στη βαθμολογία της Φόρμουλα 2, θα πάρει την… ευκαιρία του στην τελευταία Παρασκευή της σεζόν στο Άμπου Ντάμπι, με τη Haas ή την Alfa Romeo.

Και οι τρεις οδηγοί της ακαδημίας της Ferrari θα δοκιμάσουν αύριο το μονοθέσιο της Ferrari για το 2018, την SF71H, στην πίστα της ιταλικής ομάδας στο Φιοράνο, προκειμένου να προετοιμαστούν για το ντεμπούτο τους στα ελεύθερα δοκιμαστικά της Φόρμουλα Ένα.

BREAKING: @SchumacherMick will drive for @alfaromeoracing in FP1 at the Eifel Grand Prix!



He will be joined by @callum_ilott – who will drive in FP1 for @HaasF1Team



Ferrari Driver Academy also confirm that @ShwartzmanRob will feature in FP1 at the Abu Dhabi Grand Prix #F1 pic.twitter.com/2mCbSgGYue