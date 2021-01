Επιστρέφουν σύντομα οι οπαδοί στο NBA (pic)

Παρά τα κρούσματα κορονοϊού και τις αναβολές αγώνων, το NBA φέρεται έτοιμο να ανοίξει και πάλι τις “πύλες” του για τους οπαδούς των ομάδων, με το αρχικό πλάνο να περιλαμβάνει 8 ομάδες.

Ο εμβολιασμός έχει αρχίσει και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, γεγονός που έχει ξεκινήσει τα σχέδια για επιστροφή των οπαδών στις κερκίδες των γηπέδων του NBA.

Σύμφωνα με γνωστό ρεπόρτερ, οι αρμόδιο θέλουν να υπάρξει περιορισμένος αριθμός φιλάθλων αρχικά στα γήπεδα των Ατλάντα Χοκς και Μαΐαμι Χιτ, για να ακολουθήσουν οι Πέισερς, Γκρίζλις, Καβαλίερς, Ρόκετς, Πέλικανς, Μάτζικ και Τζαζ

