Ο άσος των Κλίβελαντ Καβαλίερς, Τζέι Αρ Σμιθ, επιτέθηκε λεκτικά, μέσω ανάρτησής του στα social media, στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τους χειρισμούς του στο θέμα του κορονοϊού.

Ο Τζέι Αρ Σμιθ… απασφάλισε κατά του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος νωρίτερα σήμερα (28/3) σχολίασε το επίπεδο της αμερικανικής δημοσιογραφίας, ζητώντας από τους δημοσιογράφους να ονομάζουν τις πηγές τους και να μην λένε και γράφουν ανυπόστατα πράγματα όσον αφορά τον κορονοϊό.

Αυτό το “τιτίβισμα” του Τραμπ προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις, με τον NBAer, Τζέι Αρ Σμιθ, να προχωρά σε οργισμένη ανάρτηση στο Twitter, κατά του προέδρου, για τους χειρισμούς του στο θέμα του κορονοϊού.

“Σκάσε και κάνε κάτι! Γαμ@@@@@ε Κλόουν”, έγραψε ο παίκτης των Καβαλίερς απευθυνόμενος στον Τραμπ.

Man shut up! An do something! Fucking clown https://t.co/qZN3Lmmx8s