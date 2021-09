Ο Άαρον Ουάιτ στάθηκε εξαιρετικά άτυχος στο φιλικό παιχνίδι του Ερυθρού Αστέρα με τον Παναθηναϊκό στο Μόναχο.

Ο Αμερικανός πρώην φόργουορντ του τριφυλλιού και νυν των Σέρβων έσπασε το χέρι του, έπειτα από μία άτσαλη πτώση στο παρκέ και θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου, μένοντας έξω για τουλάχιστον 1,5 μήνα έξω.

Aaron White suffered an apparent hand injury on this dunk attempt.



Prayers up 🙏🏼 pic.twitter.com/3u1YpQoXpp