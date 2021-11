Ο γνωστός λογαριασμός στα social media “Hooligans.cz Official” έφερε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με τη… δράση των χούλιγκαν. Ο συρμός δεν σταμάτησε κι έτσι δεν είχαμε “παρατράγουδα”.

Μόλις λίγα 24ωρα μετά το ΑΕΚ – Ολυμπιακός και τους βανδαλισμούς οπαδών στον ηλεκτρικό, ο λογαριασμός “Hooligans.cz Official” στο twitter εμφάνισε βίντεο με ένα ακόμα περιστατικό.

Στο σχόλιο του βίντεο αναφέρεται πως μέλη της Origina 21 επιτέθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (22.11.2021) σε συρμό, στην στάση Περισσός του ΗΣΑΠ, που είχε μέσα μέλη της Θύρας 13. Όπως όμως τονίζεται, το τρένο δεν έκανε τελικά στάση κι έτσι οι δυο… πλευρές δεν ήρθαν σε “επαφή”.

23.11.2021🇬🇷Original 21 attacked a train with Gate 13 at Perissos ISAP (railway) station last night. Train didn’t stop, so two sides never came in touch https://t.co/Fjy3xrlEmQ#gate13 #original21 #hooligans pic.twitter.com/iULr5BRLqJ