Εργκίν Αταμάν: «Είμαι σίγουρος πως ο πατέρας μου έβλεπε σήμερα» δήλωσε μετά την κατάκτηση της Euroleague με τον Παναθηναϊκό

Ο Εργκίν Αταμάν κέρδισε τη Euroleague στην πρώτη του χρονιά στον Παναθηναϊκό. Συγκινημένος μετά τη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης, ο τούρκος κόουτς δεν ξέχασε να αναφερθεί στον πατέρα του, που πέθανε πριν από λίγο καιρό.

Ο Παναθηναϊκός «έραψε» το 7ο αστέρι στη φανέλα του και ο Εργκίν Αταμάν έφτασε τις τρεις κατακτήσεις της EuroLeague -μετά τη νίκη των «πρασίνων» επί της Ρεάλ Μαδρίτης- στα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Ο Τούρκος τεχνικός είχε κερδίσει δύο τρόπαια με την Αναντολού Εφές το 2021 και το 2022, ενώ έφτασε στην τρίτη κατάκτηση με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος “λύγισε” τη Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό του Βερολίνου. Στις πρώτες του δηλώσεις, μετά τον τίτλο του Παναθηναϊκού στο Βερολίνο, ο Αταμάν εμφανίστηκε δακρυσμένος και αναφέρθηκε στον πατέρα του, που πέθανε πρόσφατα.

