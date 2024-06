Νικ Καλάθης: Η Φενέρμπαχτσε τον αποχαιρέτησε και ο Έλληνας γκαρντ ανακοινώνεται από τη Μονακό

Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε τους… τίτλους τέλους στη συνεργασία της με τον Νικ Καλάθη και πλέον ο παίκτης είναι έτοιμος να πάει στη Μονακό.

Η Φενέρμπαχτσε αποχαιρέτησε και επίσημα τον Νικ Καλάθη, που αποχωρεί από την Τουρκία μετά από δύο χρόνια.

«Χωρίζουν οι δρόμοι μας με τον Νικ Καλάθη μετά από δύο σεζόν, όπου είχε σημαντική συμβολή στις επιτυχίες μας. Θα θέλαμε να τον ευχαριστήσουμε για την προσφορά στην οικογένεια της Φενέρμπαχτσε και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του» ανέφερε η ανάρτηση της τουρκικής ομάδας για τον Έλληνα διεθνή γκαρντ.

Thank you for everything, @Nick_Calathes15!pic.twitter.com/I3otXuNjc5