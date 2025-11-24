Εργκίν Αταμάν για το Παναθηναϊκός – Παρτιζάν: «Έχουν τον καλύτερο προπονητή στην ιστορία της Euroleague – Έκπληξη η απουσία των Οσμάν και Γιούρτσεβεν»

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει αύριο Τρίτη (25/11/2025, 21:15, Live από το Newsit.gr) την Παρτιζάν για τη 13η αγωνιστική της Euroleague και ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για το ματς στην τελευταία προπόνηση της ομάδας του, πριν την αναμέτρηση με τους Σέρβους.

Ο Εργκίν Αταμάν υποστήριξε ότι ήταν έκπληξη για τον ίδιο η απουσία των Τσεντί Οσμάν και Ομέρ Γιούρτσεβεν, ενώ αποθέωσε τον προπονητή της Παρτιζάν και θρύλο του Παναθηναϊκού, Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Τούρκος τεχνικός του “τριφυλλιού” σχολίασε όμως και την επικείμενη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, χαρακτηρίζοντας γελοίο τον τρόπο που διεξάγονται τα προκριματικά από τη FIBA.

Οι δηλώσεις του Αταμάν

Για τους Όσμαν και Γιούρτσεβεν: «Ήταν έκπληξη και για μένα, πριν την προπόνηση οι γιατροί μού είπαν ότι δεν είναι έτοιμοι και δεν μπορούν να παίξουν. Οπότε δεν θα αγωνιστούν».

Για το αν νιώθει πιο άνετα με τη βελτιωμένη εικόνα της ομάδας του το τελευταίο διάστημα: «Δεν μπορώ να πω ότι νιώθω πιο άνετα με την ομάδα, αν παίξουμε όπως στο πρώτο ημίχρονο με την Dubai BC. Αν παίξουμε όπως στο δεύτερο ημίχρονο, επιθετικά και βάζουμε τον κόσμο στην εξίσωση, θα νιώσω άνετα. Δεν μπορείς να περιμένεις σε κάθε παιχνίδι το δεύτερο ημίχρονο. Πρέπει να εκμεταλλευτείς την έδρα σου βγάζοντας επιθετικότητα», σημείωσε.

Για την Παρτιζάν: «Η Παρτίζαν έχασε με διαφορά από τη Φενέρμπαχτσε, αλλά είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα, με εμπειρία και ποιοτικούς παίκτες όπως ο Μπράουν, ο Γουάσινγκτον, ο Πάρκερ και ο Καλάθης. Μην ξεχνάτε ότι παρότι είναι σε δύσκολη βαθμολογική θέση, έχουν τον καλύτερο προπονητή στην ιστορία της Euroleague. Ξέρει να διαχειρίζεται αυτές τις καταστάσεις. Για μας κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό, πρέπει να παίξουμε δυνατά και να προσπαθήσουμε να πάρουμε τη νίκη».

Για τα επερχόμενα προκριματικά των εθνικών ομάδων: «Το πρόγραμμα αυτό για τις εθνικές ομάδες είναι παράξενο. Ακόμη κι αν είσαι ο φιναλίστ στο Ευρωμπάσκετ ή αν είσαι τρίτος όπως η Ελλάδα, δεν έχεις εγγυημένη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Τώρα θα πρέπει να παίξουμε προκριματικά με διαφορετικό ρόστερ. Η FIBA επιμένει σε αυτό το πρόγραμμα και ίσως κάποιες πολύ καλές ομάδες να μην πάνε στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι γελοίο να συμμετέχουν στα προκριματικά ομάδες. Εύχομαι καλή τύχη και στην ελληνική ομάδα».