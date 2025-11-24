Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Παρτιζάν: Χωρίς Οσμάν και Γιούρτσεβεν οι «πράσινοι»

Δεν υπολογίζονται από τον Αταμάν οι δύο συμπατριώτες του για το ματς με την Παρτιζάν
Οσμάν και Γιούρτσεβεν σε αγώνα του Παναθηναϊκού (KLODIAN LATO
Οσμάν και Γιούρτσεβεν σε αγώνα του Παναθηναϊκού (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί αύριο (25/11/2025, 21:15, Live από το Newsit.gr) την Παρτιζάν για τη 13η αγωνιστική της Euroleague, με τους Τσεντί Οσμάν και Ομέρ Γιούρτσεβεν να μένουν εκτός.

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν δεν έχει επανέλθει ακόμη στο 100% από τον τραυματισμό του και η παρουσία του Κένεθ Φαρίντ επιτρέπει στον Παναθηναϊκό να μην τον… πιέσει για την επιστροφή, ενόψει του αγώνα με την Παρτιζάν στο Telecom Center Athens, για τη 13η αγωνιστική της Euroleague.

Αντίστοιχα, εκτός θα μείνει και ο Τσεντί Οσμάν, που υπέστη διάστρεμμα στο τελευταίο παιχνίδι των “πρασίνων” με την Dubai BC και δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί κόντρα στην ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Εργκίν Αταμάν πάντως, δεν έχει στη διάθεσή του, ούτε τον Ρισόν Χολμς, ενώ επέμβαση ετοιμάζεται να κάνει ο Ματίας Λεσόρ, που δεν έχει αγωνιστεί καθόλου τη φετινή σεζόν. Από την άλλη, μπορεί να υπολογίζει και πάλι στον Βασίλη Τολιόπουλο, ο οποίος ξεπέρασε το δικό του πρόβλημα.

