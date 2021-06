Τη διακοπή του Δανία-Φινλανδία για το Euro 2020 λόγω έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσε η UEFA. Ο Κρίστιαν Έρικσεν κατέρρευσε λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου κι άπαντες αγωνιούν για τη ζωή του.

Σοκαριστικές στιγμές εξελίσσονται στην Κοπεγχάγη, μετά την κατάρρευση του Κρίστιαν Έρικσεν, με την UEFA να ανακοινώνει τη διακοπή του παιχνιδιού λόγω έκτακτης ιατρικής ανάγκης.

Οι δύο ομάδες και οι διαιτητές πήγαν στα αποδυτήρια κι από τα μεγάφωνα του γηπέδου ανακοινώθηκε στον κόσμο να παραμείνει στις θέσεις του.

The UEFA EURO 2020 match in Copenhagen has been suspended due to a medical emergency.