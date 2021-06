Ο Κρίστιαν Έρικσεν, ο οποίος κατέρρευσε στην αναμέτρηση της Δανίας με την Φινλανδία για το Euro 2020 διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στα επείγοντα του νοσοκομείου Rigshospitalet, έχοντας ανακτήσει τις αισθήσεις του, όπως φαίνεται κι από τη φωτογραφία που ανέβηκε στα social media.

Σύμφωνα με την UEFA, στις 22:00 θα βγει επίσημο ανακοινωθέν για την υγεία του, την ώρα που τα νέα από τα Δανία είναι εξαιρετικά.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.



The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.