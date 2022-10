Μετά από ένα ματς “θρίλερ”, ο Παναθηναϊκός πήρε μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 77-75 επί του Ερυθρό Αστέρα για τη 2η αγωνιστική της Euroleague, βάζοντας τέλος στο αρνητικό ξεκίνημα στη σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός έκανε μεγάλη ανατροπή στα τελευταία λεπτά και με κλέψιμο και κάρφωμα του Πονίτκα στον αιφνιδιασμό πήρε το προβάδισμα νίκης στο Βελιγράδι. Ο Πολωνός ήταν καθοριστικός στο φινάλε, ενώ κορυφαίος για την ομάδα του Ράντονιτς ήταν ο Γκριγκόνις με 17 πόντους και 4/5 τρίποντα. Εξαιρετικός, αλλά και μοιραίος ο Μπέντιλ για τον Ερυθρό Αστέρα, αφού είχε 18 πόντους στο ματς, χάνοντας όμως μία κρίσιμη βολή για την ισοφάριση στα τελευταία λεπτά.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε καλά το ματς στο Βελιγράδι και με τον Άντριους να είναι “ζεστός” πήρε και το προβάδισμα με 14-13, αλλά οι αλλαγές του Ράντονιτς “χάλασαν” την επίθεση της ομάδας και με τον Ερυθρό Αστέρα να πηγαίνει συχνά στις βολές, η εικόνα του αγώνα άλλαξε. Οι Σέρβοι ολοκλήρωσαν έτσι το πρώτο δεκάλεπτο με προβάδισμα 24-18.

Με ένα γρήγορο 6-0 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, ο Παναθηναϊκό έκανε ξανά ντέρμπι το ματς και παρότι οι γηπεδούχοι “απάντησαν” αμέσως μετά, η ομάδα του Ράντονιτς συνέχισε να βρίσκει λύσεις στην επίθεση. Με Γκριγκόνις και Άντριους να δίνουν σκορ στην ομάδα τους και τον Παπαγιάννη θετικό σε άμυνα και επίθεση, ο Παναθηναϊκός πήγε με +6 (42-38) στα αποδυτήρια για το ημίχρονο.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε προβλήματα στην άμυνά του απέναντι στον Μπεν Μπέντιλ, ο οποίος έφθασε τους 15 πόντους, αλλά στην επίθεση ο Γκριγκόνις “απαντούσε”, φθάνοντας με τη σειρά του τους 14 πόντους. Οι “πράσινοι” ήταν ιδιαίτερα άστοχοι και στις βολές, γεγονός που δεν του επέτρεψε να ξεφύγει στο σκορ σε αρκετές περιπτώσεις κι έτσι έκλεισαν την περίοδο με το ελάχιστο προβάδισμα, 57-56.

