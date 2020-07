Μία απόφαση που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα σε ολόκληρη τη Euroleague, έλαβε η Μπαρτσελόνα, καθώς ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της, με τον Σβέτισλαβ Πέσιτς.

Μετά την αποτυχία στο ισπανικό πρωτάθλημα, η Μπαρτσελόνα συμφώνησε να “χωρίσει τους δρόμους” της με τον έμπειρο προπονητή, γεγονός που είναι πιθανό να αλλάξει τα δεδομένα σε μετεγγραφές, αλλά και στις μετακινήσεις των τεχνικών, σε όλη την Ευρώπη.

Θυμίζουμε ότι ο Νικ Καλάθης φέρεται να έχει ήδη “κλείσει” στους “μπλαουγκράνα”, ενώ σενάρια έχουν υπάρξει και για τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο οποίος έχει επαφές και με τη Φενέρμπαχτσε, μετά την αποχώρηση του Ομπράντοβιτς.

🏀 Agreement for the termination of Svetislav Pesic's contract



👉 The club and the Serbian coach end the contract that was due to run until 2021: https://t.co/nXT7aVUXhK pic.twitter.com/TawidChdPg