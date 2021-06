Ο Ρικ Πιτίνο σχολίασε την επιστροφή του Βασίλη Σπανούλη στις κλήσεις της πρώτης προεπιλογής της Εθνικής ομάδας ενόψει του Προολυμπιακού τουρνουά.

Σε ρυθμούς Προολυμπιακού Tουρνουά μπαίνει από την Τετάρτη (2/6) η Εθνική Ανδρών, αφού θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση αθλητών που είναι διαθέσιμοι αυτό το διάστημα -χωρίς υποχρεώσεις με την ομάδα τους- και θα αρχίσουν προπονήσεις υπό την επίβλεψη του κόουτς Ρικ Πιτίνο. Ανάμεσα στους αθλητές που θα βρεθούν στο ΟΑΚΑ, θα είναι μετά από χρόνια ο Βασίλης Σπανούλης.

Ο Ρικ Πιτίνο καλωσόρισε τον Βασίλη Σπανούλη (επιστρέφει στην Εθνική μετά από έξι χρόνια), με μία φωτογραφία τους από το πρόσφατο ραντεβού που είχαν στη Βουλιαγμένη.

“Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που ο θρυλικός Έλληνας παίκτης, Βασίλης Σπανούλης, επιστρέφει και θα ενισχύσει την Εθνική Ομάδα. Η ηγετική του μορφή θα βοηθήσει πολύ την ομάδα”, έγραψε χαρακτηριστικά ο Πιτίνο.

So excited that legendary Greek basketball player Vassilis Spanoulis will rejoin our National team! His leadership will be a great force! pic.twitter.com/dtqiVKREl7