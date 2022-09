Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ κατάφερε να συσπειρώσει τους θαυμαστές της, έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του Eurobasket 2022, δέχθηκε ηχηρή “σφαλιάρα” από μια -εκνευριστικά εύστοχη- Γερμανία και αποστέρησε με δάκρυα το τουρνουά. Οι μεγάλες ελπίδες δεν επιβεβαιώθηκαν, αλλά… το ταξίδι για την επιτυχία είναι μεγάλο, δύσβατο και στο τέλος του κρύβει τη δόξα.

Η απογοήτευση στην Εθνική μπάσκετ μετά τον αποκλεισμό από τη Γερμανία ήταν εμφανής. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα δεν κατάφερε να προκριθεί στα ημιτελικά του Eurobasket 2022, μετά από μια… εφιαλτική εμφάνιση κόντρα στα “πάντσερ” (107-96).

Η Ελλάδα απέτυχε να επιστρέψει στη ζώνη των μεταλλίων και έδωσε συνέχεια στην αρνητική παράδοσή των τελευταίων Eurobasket, που θέλει τη “Γαλανόλευκη” να αποχαιρετά στα προημιτελικά (2011, 2013-αποκλείστηκε στη Β’ φάση, 2015, 2017).

Η Εθνική Ελλάδας πήγε στο Eurobasket 2022 γεμάτη όνειρα, έδωσε μεγάλες ελπίδες στους φίλους της, μετά το απόλυτο 5x5 στον όμιλο του Μιλάνου και την μεγάλη πρόκριση επί της Τσεχίας, στους “16” της διοργάνωσης, αλλά κόντρα στους “οικοδεσπότες” Γερανούς… λιποθύμησε.

Με 9/29 τρίποντα, ηττημένη κατά κράτος στη μάχη των ριμπάουντ (32 έναντι 46) και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αποβάλλεται -με δεύτερο αντιαθλητικό- περίπου πέντε λεπτά πριν τη λήξη, η Εθνική δεν είχε καμία τύχη, απέναντι στην Γερμανία, η οποία από τα 6.75 είχε το απίστευτο 17/31 και τους Σρέντερ και Τάις για κορυφαίους.

Η Γερμανία έδειξε… πιο διαβασμένη από την Εθνική μπάσκετ, αλλά -κυρίως- κατάφερε να κάνει αυτό που δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο να πετύχει η “Γαλανόλευκη”. Τα “χαλάσει” την ψυχολογία της αντίπαλης ομάδας. Να της κάνει άνω – κάτω το μυαλό.

Την ίδια στιγμή, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη -όπως σε όλα τα προηγούμενα ματς του Eurobasket 2022– δεν κατάφερε να παίξει άμυνα και βασίστηκε κυρίως στην επίθεση της, στα μακρινά σου και -ΦΥΣΙΚΑ- στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σίγουρα, μπορούν να γίνουν μεγάλες αναλύσεις για την χθεσινή “σφαλιάρα”, αλλά η αποτυχία κόντρα στους Γερμανούς -αυτή τη φορά- δεν σημαίνει και… κατάρρευση της προσπάθειας που γίνεται, για να επιστρέψει η Εθνική σε μια μεγάλη επιτυχία.

Η μεγάλη προσπάθεια και ο αποκλεισμός έφερε δάκρυα στα αποδυτήρια της Γαλανόλευκης. Αλλά αυτό σημαίνει πως οι παίκτες γνωρίζουν πως μπορούν να πάνε πιο ψηλά. Γνωρίζουν ακόμα πως αυτή η ομάδα θα μπορέσει να… σηκωθεί στα πόδια της και δεν θα διαλυθεί.

Στόχος, πλέον, της Εθνικής μπάσκετ είναι η ομάδα να προκριθεί και να πάει πάνοπλη και πλήρης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023 και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το πλάνο που εκπονήθηκε είναι τριετές και ο Δημήτρης Ιτούδης θέλει να συνεχίσει να ηγείται της προσπάθειας.

Αυτοί που θα προσπαθήσουν να… μηδενίσουν την προσπάθεια της ομάδας, δεν θα λείψουν ούτε αυτή τη φορά. The show must go on…