Το ντοκιμαντέρ της RAI για την πορεία… θριάμβου της εθνικής Ιταλίας στο Euro 2020 είχε μέσα και της αντιδράσεις των “ατζούρι”, στην κατάρρευση του Κρίστιαν Έρικσεν

Σε κατάσταση σοκ βρέθηκαν αρκετοί παίκτες της Ιταλίας, παρακολουθώντας τη στιγμή που ο Κρίστιαν Έρικσεν κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο στο Δανία – Φινλάνδία για το Euro 2020.

Το συγκλονιστικό στιγμιότυπο μπήκε στο το ντοκιμαντέρ της RAI για την πορεία… τίτλου της Εθνικής Ιταλίας στο Euro 2020.

Οι παίκτες της Ιταλίας “πάγωσαν” με την εικόνα που αντίκρισαν (έχοντας ενημερωθεί από τον Ντομένικο Μπεράτι), ο Τζίτζι Ντοναρούμα κάλυψε τα μάτια του, για να μην βλέπει, ενώ ο Νικολό Μπαρέλα (σ.σ. Συμπαίκτης του Έρικσεν στην Ίντερ) δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του και έφυγε από το σημείο δακρυσμένος, συνοδεία του Λεονάρντο Μπονούτσι.

The Italy players were watching in shock as Christian Eriksen had cardiac massage on the pitch, with his Inter teammate Nicolò Barella led away in tears https://t.co/olFBCRnkW2 #ITA #DEN #FCIM #Azzurri #Euro2020 — footballitalia (@footballitalia) July 15, 2021

Amazing backstage documentary on Italy at Euro currently on Italian national tv.

Shivering moments of Azzurri watching live on their phone when Eriksen collapsed pic.twitter.com/SA5fWw8FgO — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 15, 2021