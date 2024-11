Εθνική μπάσκετ: Άνοιξε το αεροδρόμιο Γκάτγουικ, αναχωρεί για την Ελλάδα η «γαλανόλευκη»

Η Εθνική μπάσκετ θα μπορέσει να «πετάξει» από το Λονδίνο και το Γκάτγουικ στην Ελλάδα, καθώς οι πύλες του αεροδρομίου άνοιξαν και πάλι μετά το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί.

Τέλος καλό όλα καλά για την Εθνική μπάσκετ στο Γκάτγουικ, καθώς το αεροδρόμιο στο Λονδίνο άνοιξε και πάλι, με αποτέλεσμα οι πτήσεις να μπορούν να πετάξουν ξανά.

Κάπως έτσι η αποστολή της «γαλανόλευκης» η οποία εγκλωβίστηκε προσωρινά στο σημείο, θα μπορέσει να γυρίσει στην χώρα μας και να προετοιμαστεί για τον αγώνα της Κυριακής (24/11/24, 18:30) απέναντι στην Μεγάλη Βρετανία που θα γίνει στο PAOK Sports Arena.

Ο εντοπισμός ενός ύποπτου αντικειμένου στο Γκάτγουικ (το δεύτερο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Βρετανίας) προκάλεσε χάος, με χιλιάδες επιβάτες είτε να χάνουν τις πτήσεις τους είτε να παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Η κατάσταση οδήγησε σε σκηνές πανικού, καθώς οι επιβάτες προσπαθούσαν να κατανοήσουν την κατάσταση και να βρουν τρόπο να συνεχίσουν τα ταξίδια τους, ενώ οι αρχές προχωρούσαν σε εκκένωση και έλεγχο της περιοχής.

Evacuated passengers at Gatwick Airport’s South Terminal are being provided with blankets and foil to keep warm as they wait outside in 7°C temperatures.



Authorities are working to resolve the situation promptly. #GatwickAirport pic.twitter.com/BLqTUD5ciX