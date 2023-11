Μια σημαντική απουσία θα έχει η Γαλλία για το παιχνίδι της με την Εθνική ποδοσφαίρου στην OPAP Arena, για το φινάλε των προκριματικών του Euro 2024.

Ο Εντουάρντο Καμαβινγκά τραυματίστηκε στη χθεσινή (15.11) προπόνηση της εθνικής Γαλλίας, έχοντας μια σύγκρουση -στο γόνατό του- με τον Ουσμάν Ντεμπελέ.

Το ιατρικό επιτελείο των “τρικολόρ” έκρινε ότι ο παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης δεν μπορεί να αγωνιστεί, κι έτσι ο Καβαμινγκά τέθηκε οριστικά εκτός αγώνων.

Σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ μάλιστα, οι γιατροί της εθνικής Γαλλίας επικοινώνησαν με τους ομολόγους τους στη Ρεάλ και αποφάσισαν ότι ο παίκτης θα πρέπει να ακολουθήσει θεραπεία, δίνοντας το ΟΚ για την επιστροφή του στην Ισπανία (για να κάνει εξετάσεις και να ακολουθήσει πρόγραμμα αποκατάστασης).

No way dembele slipped and almost injured Camavinga with it bruh pic.twitter.com/x2xs61wfY0