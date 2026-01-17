Εθνική πόλο ανδρών: Η «μάχη» κορυφής με την Ιταλία και ο «δρόμος» μέχρι τον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Η Εθνική πόλο ανδρών της Ελλάδας “πάτησε” με 20-8 την Τουρκία, και συνέχισε με το απόλυτο 4/4 την πορεία της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, όπου ετοιμάζεται για το ντέρμπι κορυφής με την Ιταλία.

Μετά τη νίκη και επί της Τουρκίας, η Εθνική πόλο ανδρών της Ελλάδας βρίσκεται με το ένα… πόδι στην επόμενη φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και θα παίξει πλέον με την Ιταλία για την πρωτιά στον όμιλο.

Ακόμη και σε περίπτωση ήττας πάντως, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου θα θέλει απλώς τη νίκη στην τελευταία αγωνιστική κόντρα στη Ρουμανία για να τσεκάρει το “εισιτήριό” της για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας

Δευτέρα 19/1/2026

Όμιλος ΣΤ’

16:30 Γεωργία – Ρουμανία

19:00 Ελλάδα – Ιταλία

21:30 Κροατία – Τουρκία

Τετάρτη 21/1/2026

Όμιλος ΣΤ’

16:30 Τουρκία – Γεωργία

19:00 Ιταλία – Κροατία

21:30 Ρουμανία – Ελλάδα

Ημιτελικά

Παρασκευή 23/1/2026

1ος ημιτελικός – 18:00: 1ος του Ε’ Ομίλου – 2ος του ΣΤ’ Ομίλου

2ος ημιτελικός – 21:30: 1ος του Στ’ Ομίλου – 2ος του Ε’ Ομίλου

Τελικοί

Κυριακή 25/1/2026

Μικρός Τελικός – 18:00

Μεγάλος Τελικός – 21:30