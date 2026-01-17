Ελλάδα – Τουρκία 20-8: Επιβλητική νίκη και 4/4 για την Εθνική πόλο ανδρών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Η Εθνική πόλο των ανδρών της Ελλάδας πάτησε το… γκάζι στο δεύτερο 8λεπτο και επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά της, “διέλυσε” με 20-8 την Τουρκία, για μία εντυπωσιακή πρεμιέρα στη δεύτερη φάση των ομίλων, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης του Βελιγραδίου.

Μετά το 3/3 στην πρώτη φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, η Εθνική πόλο ανδρών της Ελλάδας ξεκίνησε με το… δεξί και τον 6ο όμιλο της διοργάνωσης, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στην κορυφή μαζί με την Ιταλία.

Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου θα αντιμετωπίσει μάλιστα πια την Ιταλία σε μία “μάχη” για την πρώτη θέση, αλλά χωρίς ιδιαίτερο άγχος, αφού δύο ομάδες θα πάρουν το “εισιτήριο” για τα ημιτελικά.

Δείτε εδώ το Live του αγώνα

Το παιχνίδι

Η Εθνική πόλων ανδρών της Ελλάδας μπήκε δυνατά στο ματς και με τον Αργυρόπουλο να πετυχαίνει ένα ακόμη πανέμορφο γκολ, βρέθηκε να προηγείται με 4-0. Η Τουρκία αντέδρασε όμως και με τη βοήθεια του VAR (πήγε το ματς από το 5-2 στο 4-3) μείωσε ακόμη και στο γκολ, γεγονός που έφερε φωνές από τον Θοδωρή Βλάχο. Το πρώτο 8λεπτο ολοκληρώθηκε πάντως με σκορ 6-3, μετά και από ένα τραγικό λάθος στην άμυνα της τουρκικής ομάδας.

Στη δεύτερη περίοδο, η Τουρκία σκόραρε πρώτη και μείωσε τη διαφορά, αλλά ακολούθησε μία ελληνική… καταιγίδα, με τους παίκτες της Εθνικής μας Ομάδας να πατάνε το… γκάζι και να “σκοτώνουν” την τουρκική ομάδα.

Οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου “έπνιξαν” τους αντιπάλους τους και με ένα τρομερό σερί 6-0 μέσα σε λίγα λεπτά, πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο, με το υπέρ τους 12-4.

Μετά την ανάπαυλα, η Εθνική πόλο ανδρών της Ελλάδας συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και δεν επέτρεψε στην Τουρκία να ξαναμπεί στο ματς. Ο Βλάχος έριξε σχεδόν όλους τους παίκτες του στην πισίνα, αλλά η “γαλανόλευκη” επικράτησε με επιμέρους σκορ 4-3 στην τρίτη περίοδο.

Η Τουρκία μείωσε μάλιστα σε 16-7 στο φινάλε της περιόδου, αλλά το τέταρτο και τελευταίο 8λεπτο είχε ήδη μετατραπεί σε τυπική διαδικασία, σε ό,τι αφορά τον νικητή της αναμέτρησης.

Η Εθνική πόλο ανδρών της Ελλάδας είχε έτσι την ευκαιρία να… χαλαρώσει στην 4η περίοδο του αγώνα, αλλά η διαφορά μεγάλωσε κι άλλο, με το τελικό 20-8 να είναι ενδεικτικό και της δυναμικότητας των δύο ομάδων.

Η “γαλανόλευκη” πήρε έτσι μία επιβλητική νίκη κόντρα στην Τουρκία και έκανε εύκολα το 4/4 στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, πριν μπει στην πισίνα για το ντέρμπι κορυφής με την Ιταλία.

Τα οκτάλεπτα: 6-3, 6-1, 4-3, 4-1.

Τα αποτελέσματα στον ενιαίο όμιλο

Γεωργία – Ιταλία 14-16

Ελλάδα – Τουρκία 20-8

17/01 21:30 Κροατία – Ρουμανία

Η βαθμολογία στον έκτο όμιλο