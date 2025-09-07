Eurobasket 2025: Τέλος από την Ιταλία ο Ποτσέκο

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Ιταλίας αποτελεί ο Τζιανμάρκο Ποτσέκο, όπως ενημέρωσε ο ίδιος στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα με τη Σλοβενία για το Eurobasket.

Η Ιταλία δεν μπόρεσε να φτάσει μακριά στο φετινό Eurobasket, μένοντας εκτός από το πρώτο νοκ άουτ, μετά την ήττα από τη Σλοβενία.

Το αρνητικό αποτέλεσμα κόντρα στους Σλοβένους έφερε εξελίξεις στον πάγκο της ομάδας, με τον Τζιανμάρκο Ποτσέκο να ανακοινώνει ότι αυτό ήταν το τελευταίο παιχνίδι του στη «σκουάντρα ατζούρα».

«Αυτό ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι με την Ιταλία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ποτσέκο, με την ιταλική ομοσπονδία να ψάχνει νέο προπονητή.