Euroleague: Ανακοίνωσε Οτζελέγε ο Ερυθρός Αστέρας, ανανέωσε με τη Φενέρμπαχτσε ο Γουίλμπεκιν

Οι ομάδες της Euroleague έχουν βάλει στο φουλ τις μηχανές τους, προκειμένου να ολοκληρώσουν όσο πιο σύντομα μπορούν τον σχεδιασμό τους για τη νέα σεζόν.

Ο Ερυθρός Αστέρας είναι μία από τις πιο δραστήριες ομάδες στο μεταγραφικό παζάρι της Euroleague, με τους Σέρβους να ανακοινώνουν και την απόκτηση του Σέμι Οτζελέγε από τη Βαλένθια.

Μετά την ανακοίνωση του Μονέκε και του Ιζούντου η ομάδα του Ιωάννη Σφαιρόπουλου έκανε επίσημη την έναρξη της συνεργασίας της με τον 31χρονο φόργουορντ.

Ο Οτζελέγε έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων στους Μπόστον Σέλτικς, τους Μιλγουόκι Μπακς και τους Λος Άντζελες Κλίπερς. Στην Ευρώπη έχει φορέσει τη φανέλα της Βίρτους Μπολόνια και τις τελευταίες σεζόν αγωνιζόταν στην Βαλένθια.

КК Црвена звезда Меридианбет обавештава јавност и све Звездаше да је нови члан нашег клуба Семи Оџелеј!



Welcome to Red and White Family, Semi! #kkcz #WeAreTheTeam pic.twitter.com/sYyQOAmw27