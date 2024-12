Εuroleague: Διαμαντίδης και Σπανούλης στις πρώτες θέσεις της ψηφοφορία για τους κορυφαίους στην ιστορία

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης και ο Βασίλης Σπανούλης παραμένουν στις πρώτες 2 θέσεις της ψηφοφορίας για τους 25 καλύτερους παίκτες στην ιστορία της EuroLeague, λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων.

Οδηγούν την κούρσα με τους κορυφαίους των κορυφαίων της Euroleague οι Δημήτρης Διαμαντίδης και Βασίλης Σπανούλης. Οι δυο Έλληνες παλαίμαχοι μπασκετμπολίστες που έχουν γράψει την δική τους ιστορία στην διοργάνωση, παραμένουν στις θέσεις 1 και 2, στην ψηφοφορία που γίνεται για την ανάδειξη των 25 καλύτερων παικτών στην διοργάνωσης.

Μέχρι στιγμής ο «3D» προηγείται του «Kill Bill» με μικρή διαφορά, ενώ στην 3η θέση βρίσκεται ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Αξίζει να σημειωθεί πως στην πρώτη 5αδα υπάρχει άλλος ένας Έλληνας και συγκεκριμένα ο Θοδωρής Παπαλουκάς.

Here are the TOP 5 players with the most All-25 EuroLeague votes!



