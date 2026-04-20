Euroleague: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το Final Four της Αθήνας

Η Euroleague με ανάρτηση στα social media ενημέρωσε τους φίλους της διοργάνωσης ότι τα εισιτήρια για το Final Four της Αθήνας έχουν εξαντληθεί.

Η τέταρτη φάση διάθεσης άνοιξε στις 10:00 της Δευτέρας (20/04/26) και λίγες ώρες αργότερα το σύνολο των εισιτηρίων «εξαφανίστηκε» για να ανακοινωθεί sold out για το Final Four της Euroleague, όπως αναμενόταν, μέσω του X.

Η δίψα των φίλων του μπάσκετ για τη διοργάνωση είναι μεγάλη και σίγουρα το ελληνικό στοιχείο θα κυριαρχεί, με ευχή όλων να είναι να βρεθούν εκεί και οι δύο ελληνικές ομάδες.

Το Final Four θα διεξαχθεί το τριήμερο 22-24 Μαΐου στο T- Center Athens.

All general public tickets for the 2026 EuroLeague Final Four Athens Presented by @etihad sold out



The extraordinary demand for the 2026 EuroLeague Final Four Athens Presented by Etihad has reached its ultimate peak, as all tickets made available to the general public,… pic.twitter.com/eOZpGjuAUZ — EuroLeague (@EuroLeague) April 20, 2026

Η ανάρτηση της Euroleague

«Η Euroleague ανακοίνωσε ότι όλα τα εισιτήρια που διατέθηκαν στο ευρύ κοινό για το Final Four 2026 στην Αθήνα. Όλα τα εισιτήρια για το ευρύ κοινό για το Final Four της Euroleague 2026 στην Αθήνα, που παρουσιάζεται από την Etihad, εξαντλήθηκαν.

Η εξαιρετική ζήτηση για το Final Four της Euroleague 2026 στην Αθήνα, που παρουσιάζεται από την Etihad, έφτασε στο αποκορύφωμά της, καθώς όλα τα εισιτήρια που διατέθηκαν στο ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένης της τελικής διάθεσης της Φάσης 4, έχουν επίσημα εξαντληθεί.

Μετά την συντριπτική ανταπόκριση στις Φάσεις 1, 2 και 3, οι οποίες οδήγησαν σε πλήρη εξάντληση των εισιτηρίων, η τελευταία διαθέσιμη παρτίδα εισιτηρίων της Φάσης 4 τέθηκε σε πώληση στις 20 Απριλίου στις 10:00 και εξαντλήθηκε γρήγορα. Με την εξάντληση αυτής της τελικής παρτίδας, όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για το Final Four του 2026 έχουν εξαντληθεί πλήρως.

Οι οπαδοί ανταποκρίθηκαν για άλλη μια φορά μαζικά, επιβεβαιώνοντας την τεράστια παγκόσμια προσδοκία για την κορυφαία διοργάνωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η ταχύτητα με την οποία εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια σε κάθε φάση πώλησης υπογραμμίζει την απαράμιλλη ελκυστικότητα του Final Four, καθώς οπαδοί από όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής εξασφάλισαν τη θέση τους στην Αθήνα για την τελική αναμέτρηση της σεζόν.

Με τη ζήτηση να υπερβαίνει σταθερά την προσφορά και στις τέσσερις φάσεις πώλησης, η διοργάνωση του 2026 αναμένεται να είναι ένα από τα πιο περιζήτητα Final Four στην ιστορία της Euroleague. Οι φίλαθλοι καλούνται να παρακολουθούν τα επίσημα κανάλια της Euroleague για τυχόν περαιτέρω ενημερώσεις ή πληροφορίες σχετικά με τη διοργάνωση».