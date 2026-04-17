Euroleague: Η ολοκλήρωση της regular season με το βλέμμα σε Αθήνα, Κάουνας, Σαράγεβο και Βαρκελώνη

Με πέντε αναμετρήσεις μπαίνει απόψε (17.04.2026) το αγωνιστικό φινάλε στην κανονική περίοδο της Euroleague. Τα συγκεκριμένα ματς θα βάλουν -οριστικά- στις θέσεις τους τις δέκα κορυφαίες ομάδες της φετινής διοργάνωσης και θα στήσουν τα “πιόνια” ενόψει playin και playoffs.

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της βραδιάς, η Ζάλγκιρις θα υποδεχθεί την Παρί. Το ενδιαφέρον είναι μονόπλευρο, μιας και οι Λιθουανοί είναι εκείνοι που “καίγονται” για το θετικό αποτέλεσμα, τη στιγμή που οι Παριζιάνοι έχουν μείνει εδώ και καιρό εκτός 10άδας. Με νίκη, το σύνολο του Τόμας Μασιούλις μπορεί -σε συνδυασμό αποτελεσμάτων φυσικά- να τερματίσει από την 5η μέχρι και την 6η θέση, εξασφαλίζοντας μια θέση στα playoffs.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Έφες και θέλει μόνο την νίκη ώστε να εξασφαλίσει την έβδομη θέση και να περιμένει τι θα γίνει στο Κάουνας (Ζαλγκίρις – Παρί), για να δει εάν θα καταφέρει να προκριθεί απευθείας στα playoffs ως έκτος.

Μονακό και Χάποελ τίθενται αντιμέτωπες στο “Πριγκιπάτο”. Οι Μονεγάσκοι έχουν πιθανότητες να τερματίσουν από την έβδομη ως την ένατη θέση. “Διπλό” για το καλύτερο δυνατόν πλασάρισμα θέλει η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, που έχει προκριθεί στα playoffs.

Η Dubai BC υποδέχεται τη Βαλένθια στο Σαράγεβο και θα παίξει το… τελευταίο της χαρτί, καθώς θα πρέπει να κερδίσει την Ισπανική ομάδα και ταυτόχρονα να ηττηθεί η Μπαρτσελόνα στην Βαρκελώνη, ώστε να πάρει την 10η θέση και να μπει στα playin. Με νίκη, οι “νυχτερίδες” θα τερματίσουν στη δεύτερη θέση..

Η Μπαρτσελόνα χρειάζεται απλώς να κερδίσει στην έδρας την αδιάφορη Μπάγερν, ώστε να «κλειδώσει» την δέκατη θέση και την συμμετοχή της στα playin.

Το πρόγραμμα της Παρασκευής (17.04.2026)

20:00 Novasports Start Ζαλγκίρις Κάουνας – Παρί

20:30 Novasports 5HD Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:00 Novasports Extra 3 Dubai BC – Βαλένθια

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Αναντολού

21:30 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου

Τα αποτελέσματα της Πέμπτης (16.04.2026)

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 76-81

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 85-89

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 85-76

Παρτίζαν – Μπασκόνια 91-79

Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 103-82

Η κατάταξη

* Ολυμπιακός 26-12

* Βαλένθια 24-13

* Ρεάλ Μαδρίτης 24-14

* Φενέρμπαχτσε 24-14

* Χάποελ Τελ Αβίβ 23-14

Ζάλγκιρις 22-15

Παναθηναϊκός 21-16

Ερυθρός Αστέρας 21-17

Μονακό 21-16

Μπαρτσελόνα 20-17

Dubai Basketball 19 -18

Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-20

Μπάγερν Μονάχου 17-20

Αρμάνι Μιλάνο 17-21

Παρτίζαν 16-22

Παρί 15-22

Βίρτους Μπολόνια 14-24

Μπασκόνια 13-25

Αναντολού Εφές 12-25

Βιλερμπάν 8-30

* Έχουν προκριθεί στα playoffs