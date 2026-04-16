Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 85-76: Οι Πειραιώτες κέρδισαν τους Ιταλούς και εξασφάλισαν την πρώτη θέση στην Euroleague

Ο Ολυμπιακός κέρδισε 85-76 την Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ για την τελευταία αγωνιστική της Euroleague και εξασφάλισε την πρώτη θέση στην regular season της διοργάνωσης.

Ο Βεζένκοφ ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 20 πόντους και έδωσε πολύτιμες βοήθειες στη νίκη της ομάδας του. Τρομερή εμφάνιση έκανε και ο Ντόρσεϊ με 18 πόντους, ενώ ο Μιλουτίνοφ έκανε double double με 13 πόντους και 14 ριμπάουντ και ήταν ο κορυφαίος της αναμέτρησης.

Καταπληκτικό παιχνίδι έκανε και ο Ντόντα Χολ για τον Ολυμπιακό, αφού ερχόταν από τον και έδινε απίστευτη ενέργεια στους συμπαίκτες του, ξεσηκώνοντας και τους φιλάθλους με τα τρομερά του καρφώματα. Ολοκλήρωσε τον αγώνα με 14 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Ο Ολυμπιακός τερμάτισε για τρίτη φορά τα τελευταία τέσσερα χρόνια στην πρώτη θέση της regular season της Euroleague και φέτος ελπίζει ότι θα καταφέρει να σπάσει την κατάρα των Final 4. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα περιμένει να μάθει αντίπαλο για τα playoffs, μετά την ολοκλήρωση των play in της διοργάνωσης.

Ο αγώνας

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τρομερά στο ΣΕΦ με οδηγούς τον Βεζένκοφ και τον Ντόρσεϊ. Ο Βεζένκοφ είχε 8 πόντους στην πρώτη περίοδο και ο Ντόρσεϊ 9, με τον Μιλουτίνοφ στο φινάλε να φτάνει τους 7. Οι ερυθρόλευκοι είχαν προβάδισμα 10 πόντων (15-5), όμως οι Ιταλοί μετά από ένα τάιμ άουτ αντέδρασαν και μείωσε στο 26-23, που ήταν το σκορ της περιόδου.

Η Αρμάνι Μιλάνο με τον Σιλντς και τον Μπρουκς να πετυχαίνουν μεγάλα τρίποντα δεν άφηναν τον Ολυμπιακό να ξεμακρύνει στο σκορ. Η δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού με εξαίρεση των Χολ δεν «τράβηξε» και χάρη σε ένα ακροβατικό buzzer beater του Ντόρσεϊ οι ερυθρόλευκοι είχαν προβάδισμα δύο πόντων στην ανάπαυλα του αγώνα (47-45).

Basketball is a simple game, throw it to Hall and expect BIG things to happen at the rim! #MotorolaMagicMoment @Moto I @Olympiacos_BC pic.twitter.com/C83sR3jGl9 — EuroLeague (@EuroLeague) April 16, 2026

Ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός στην τρίτη περίοδο του αγώνα. Εμφανίστηκε στην άμυνα και ανάγκασε τους Ιταλούς να πετύχουν μόλις 10 πόντους για να πάει στο τελευταίο δεκάλεπτο με προβάδισμα 13 πόντων (68-55).

Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι Πειραιώτες χαλάρωσαν και επέτρεψαν στο φινάλε στους Ιταλούς να μειώσουν το σκορ. Θα μπορούσαν να έχουν δώσει διαστάσεις θριάμβου στη νίκη τους, όμως αυτό δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα και το τρομερό κατόρθωμα να τερματίσουν πρώτοι σε μία δύσκολη Euroleague με ρεκόρ 26-12.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-23, 47-45, 68-55, 85-76

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2 (1/2 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Γουορντ 2, Φαλ (1 ασίστ σε 1:23), Βεζένκοβ 20 (7/16 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 18 (5/10 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πίτερς 2, Μιλουτίνοβ 13 (5/6 δίποντα, 3/3 βολές, 15 ριμπάουντ), Τζόσεφ 5 (1 τρίποντο, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χολ 14 95/6 δίποντα, 4/4 βολές, 5 ριμπάουντ), ΜακΚίσικ 3 (3/3 βολές).

ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ (Ποέτα): Μάνιον 8 (1/2 δίποντα, 2/4 τρίποντα), Έλις 3 (1/3 δίποντα, 1/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μπούκερ 7 (2/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα), Τονούτ, Μπολμάρο 9 (3/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μπρουκς 13 (2/5 δίποντα, 3/6 τρίποντα), Ρίτσι 6 (2), Σιλντς 14 (4/7 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 1/1 βολή), Νίμπό 3 (1/6 δίποντα, 8 ριμπάουντ), Ντάνστον, Σέστινα 3 (1).